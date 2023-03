Michelle Hunziker senza parole per il dolcissimo messaggio della figlia: "Non c'è niente di più bello"

Ma cosa c'è di più bello che svegliarsi con un dolcissimo messaggio d'amore da parte della propria bambina? È proprio quello che è capitato oggi a Michelle Hunziker, la conduttrice di origini svizzere, infatti, ha avuto un dolcissimo risveglio grazie a una delle sue figlie più piccole, avute entrambre con il suo ex Tomaso Trussarsi, che ha voluto dedicarle un pensiero, scritto a mano, in un bigliettino che non ha potuto che commuovere Michelle che, presto, diventerà nonna a soli 46 anni.

L'ex moglie di Eros Ramazzotti, con cui ha ancora oggi un bellissimo rapporto e con cui ha avuto la sua primogenita, Aurora, presto mamma per la prima volta, ha voluto condividere con tutti i suoi fan le gioie della maternità e quanto sia bello vedere che i propri figli riconoscano il duro lavoro di genitori.

Michelle, infatti, ha ricevuto, nel lettone, appena sveglia, un bigliettino da sua figlia, non è chiaro se si tratti di Celeste o Sole ma, in ogni caso, questo biglietto conteneva un messaggio dolcissimo che ha lasciato la conduttrice - a cui solitamente le parole non mancano - letteralmente senza parole.

"Cioè ma cosa c'è di più bello del ricevere dalla propria bambina un messaggio così - ha subito ammesso Michelle, con la voce emozionatissima -. Non c'è niente di più bello amore mio, grazie". Michelle, infatti, mentre pronunciava, palesemente commossa dall'amore della sua bambina, queste parole ha mostrato il biglietto in questione che diceva così: "Cara mamma, ti amo tantissimo, sei il mio paradiso".

Parole scritte dalla manina di una bimba, di 8-9 anni, per esprimere tutto l'amore che ha per la mamma e sentire la sua vocina, alla fine del video, dire "prego mamma" è a dir poco commovente.