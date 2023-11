Michelle Hunziker, il dolcissimo video con Cesare e la musica di Eros: "Volevamo una canzone del nonno"

Michelle Hunziker nonna a tempo pieno in questi giorni: sua figlia Aurora e il compagno Goffredo Cerza sono entrambi influenzati e così il piccolo Cesare Augusto si trova tra le amorevoli braccia della nonna. Michelle non ha mai nascosto quanta prova per l'essere diventata nonna e quindi ogni minuto trascorso con il piccolo è una festa.

Su Instagram Michelle ha condiviso due video con Cesare, in uno il bimbo è in piedi vicino al divano ma sapientemente sorretto da Michelle e in sottofondo si sente una musica, Hunziker poi chiede all'assistente vocale di riprodurre la canzone "Per me per sempre" di Eros Ramazzotti, ma in riproduzione viene mandata "Fuoco nel fuoco". "Volevamo mettere un pezzo del nonno ma Alexa non capisce mai. Vabbè, va bene anche 'Fuoco nel fuoco'", ha scritto Michelle a corredo del video. Il filmato è particolarmente dolce e bello perché dimostra, ancora una volta, quanto Michelle e Eros si vogliano bene e siano legati nonostante il divorzio e le numerose storie con altri partner. Il loro legame è indissolubile e ormai non c'è alcun dubbio.

Nella seconda storia invece Michelle fa un primo piano delle cosce di Cesare, il piccolo balletta e muove i piedini ciocciottelli, troppo irresistibili per la nonna che vorrebbe "sgagnarle tutto il tempo".