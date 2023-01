Michelle Hunziker presto nonna: "Il figlio di Aurora sarà il mio tesoro, ho sempre desiderato un maschietto"

A soli 45 anni, Michelle Hunziker, sta per diventare nonna. La conduttrice e showgirl, infatti, avrà il suo primo nipotino tra qualche mese quando la sua figlia più grande, Aurora, avuta dal suo grande amore con Eros Ramazzotti darà alla luce il bambino che porta in grembo. Una gioia immensa per tutta la famiglia allargata Hunziker-Ramazzotti che non vede l'ora di accogliere un nuovo componente e diventare, così, ancora più grande. Emozionatissima e trepidante di diventare nonna di un maschietto, Michelle Hunziker si è raccontata al settimanale Chi e ha parlato di cosa sta provando in questo momento di transizione da mamma a nonna.

"Mio nipote sarà il mio tesoro" ammette senza pensarci due volte Michelle che è già innamoratissima del suo nipotino, anche se non è ancora nato e spiega quali sono i valori che vorrà trasmettergli, primo tra tutti l'amore per la vita "a pieni polmoni".

"È l'universo che mi ha regalato un maschietto dopo tutti questi anni che l'ho tanto desiderato - racconta Michelle - E non poteva essere più bella di così questa avventura che stiamo vivendo, che arriva da mia figlia. Ogni volta che ci penso mi emoziono, questa gravidanza che sta vivendo Aurora è come se la stessi vivendo io. Siamo talmente in simbiosi noi due, a parole non si può spiegare"

Il suo legame con la sua primogenita, infatti, è sempre stato strettissimo. Diventata mamma a soli 19 anni, Michelle è cresciuta insieme a sua figlia Aurora e non vede l'ora di continuare a crescere ancora anche insieme al suo nipotino ma, nell'attesa di averlo tra le braccia, Michelle si gode un po' di relax e divertimento in montagna insieme alle amiche. Per fare la nonna ci sarà tutto il tempo del mondo.