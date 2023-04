Michelle Hunziker, nonna bellissima a 46 anni: "Le giovani nonne sono un tabù, ma non dobbiamo vergognarci"

Michelle Hunziker fa un appello a tutte le nonne, in particolare quelle giovani, e le invita a non avere vergogna di farsi chiamare nonne soprattutto se rientrano nelle under 50 proprio come lei. Dalla nascita di Cesare Augusto per Michelle ogni occasione si è rivelata quella giusta per parlare del piccolo sui social che però in nessuna foto è riconoscibile. Questa mattina la conduttrice ha deciso di parlare a chi ha un nipote e per paura di sembrare vecchio non vuole essere chiamato "nonno" o "nonna".

"In questa nuova veste di nonnitudine ho scoperto una cosa interessante e cioè che l'Italia pullula di nonni e nonne quarantenni... Ma c'è una sorta di tabù: non vogliono farsi chiamare nonni - spiega Michelle -, oppure hanno paura a dirlo e portare in alto la bandiera della nonnitudine. Insorgete nonne, oggigiorno la nonnitudine non ha più che a fare con l'età è uno state of mind! La nonnitudine è una cosa meravigliosa e nel 2023 con tutte le battaglie che stiamo facendo vuoi non battagliare per dimostrare che la nonnitudine non è collegata all'età anagrafica? Taggatemi nelle vostre foto e io le ricondividerò".

Nella storia successiva Michelle si mostra in tutta la sua bellezza: indossa un abito rosso molto attillato e riporta il suo nuovo slogan "Basta cliché! Voglio le foto delle nonne del 2023!". Chissà forse tra i suoi follower ci sono dei giovani nonni che decideranno di aderire all'appello della conduttrice.

Michelle nonna, la gioia per Cesare Augusto

Dal giorno in cui ha scoperto che la figlia era incinta Michelle Hunziker ha iniziato a fantasticare sull'essere nonna. In realtà la showgirl era già da tempo che sognava il momento in cui avrebbe potuto tenere in braccio un o una nipote e adesso se lo vuole godere al 100%. Nella sua casa a Milano oltre alle camere delle figlie, Sole e Celeste, è stata allestita una cameretta per Cesare Augusto: c'è tutto il necessario. La culla, il fasciatoio, i pannolini e le tutine. La stessa Aurora aveva parlato della gioia della madre spiegando che era emozionata quasi quanto lei, tanto da sembrare più una madre di una nonna: "Non si tiene, è come se avesse un figlio lei", aveva dichiarato la neo mamma aggiungendo che si sente tanto fortunata ad averla nella sua vita.