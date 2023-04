La prima foto di Ineke Hunziker con il bisnipote e la battuta di Michelle sull'essere nonna

Da anni Michelle Hunziker affermava che non le sarebbe dispiaciuto diventare nonna da giovane e il suo desiderio è stato esaudito: il 30 marzo è diventata nonna di Cesare Augusto (il vero nome è stato svelato con una storia Instagram) e così sua madre Ineke, nonna di Aurora, Celeste e Sole è diventata bisnonna. La donna, che quest'anno compirà 80 anni, è originaria dell'Olanda, ma si trasferì in Svizzera per l'ex marito, il padre dei suoi figli Michelle e Harold, dopo 27 anni insieme la loro storia naufragò per colpa dei problemi di alcolismo dell'uomo, dipendenza della quale spesso ha parlato anche Michelle.

Adesso Michelle e Ineke stanno vivendo un nuovo capitolo delle loro vite e con la nascita del figlio di Aurora sono pronte a vestire un nuovo ruolo, anche se forse a pensarci bene mette un po' di ansia come dimostra la divertente e tenera, allo stesso tempo, foto che ha condiviso Michelle su Instagram. Nello scatto è stato immortalato il momento in cui Ineke tiene in braccio per la prima volta Cesare: un momento emozionante che la conduttrice rende ironico.

Hunziker realizza che se lei è nonna allora sua madre è bisononna e quindi decide di avanzare una proposta: "Facciamo così: Ineke è ancora la nonna di tutti mentre io sarò la mamma al cubo. Va bene?". Parole che celano in realtà una grandissima gioia, quasi incontenibile. Quella di Michelle è ovviamente un’uscita giocosa: la conduttrice non vedeva l’ora di stringer etra le braccia il piccolo Cesare e più volte, anche prima che restasse incinta, aveva invitato la figlia Aurora a renderla nonna il più presto possibile. Un desiderio che la figlia ha deciso di esaudire, sicura che la storia d'amore con il compagno meritasse una possibilità di mettere su famiglia.

Nella foto il piccolo non si vede in volto, come in nessun'altra foto condivisa dai genitori, probabilmente Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti hanno scelto di non mostrarlo almeno per questi primi giorni di vita.

