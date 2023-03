Michele Hunziker nonna al settimo cielo: la reazione alla nascita del nipotino, figlio di Aurora

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono diventati genitori. Con un post Instagram la coppia ha annunciato la nascita del loro primo figlio, Cesare, la cui manina compare nella foto in bianco e nero insieme a quella del suo papà. "Bff", che significa "migliori amici", si legge nella didascalia delle immagini subito raggiunte da migliaia di like da parte dei fan che hanno vissuto con loro ogni momento della gravidanza.

Al settimo cielo Michelle Hunziker: la showgirl ha sempre espresso l'immensa gioia di diventare nonna e ora arriva la prima reazione con un pensiero che esprime al meglio la sua felicità. "E con la nascita delle mie figlie oggi per me è stato il più bel giorno della mia vita", ha scritto nelle storie Instagram: "Benvenuto Cesare".

A intervenire anche Sara Daniele, la figlia di Pino migliore amica di Aurora, che fece da tramite alla conoscenza tra lei e il compagno Goffredo. "I miei migliori amici hanno avuto un bebè bellissimo. Benvenuto Cesare, la zia già ti ama tanto".

La gioia dei genitori Eros e Michelle

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker lo hanno raccontato in diverse occasioni la gioia di avere un nipotino. "Mio padre è contento, mi chiede, è tenerissimo, mi emoziona" ha raccontato di recente Aurora Ramazzotti: "Mia madre è tutta un'altra storia: non si tiene, è come se avesse un figlio lei (...) Ha già la culla, il fasciatoio, il baby monitor, sta allestendo una stanza a casa sua. Io non avevo ancora comprato nulla, poi siamo andate a cercare delle tutine e lei ha preso quello che compravo io: così non mi devo portare tutto dietro come succedeva a lei, dice. Abbiamo tutto doppio: pannolini, aspiratori nasali, shampoo, forbicine... Ieri la guardavo e la vedevo così contenta, mi commuovevo: cavolo, sono molto fortunata ad averla".

Un'emozione che si era palesata anche ai telespettatori in occasione di una puntata di Michelle Impossible, quando in lacrime aveva assistito all'esibizione di Aurora con il padre Eros, con cui c'è un rapporto bellissimo ora reso ancora più forte dalla nascita del bimbo.