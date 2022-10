Michele Hunziker, futura nonna, va a spasso con la consuocera. Chi è Francesca Malato

E' stato un inizio anno difficile per Michelle Hunziker, ma ora c'è un motivo per sorridere: la sua Aurora è incinta e la renderà nonna ad aprile. E' arrivato dunque il momento di approfondire la conoscenza con Francesca Romano Malato, ovvero la consuocera, ovvero la mamma di Goffredo Cerza, il compagno di Aurora. Proprio in questo weekend, infatti, la signora Francesca è partita da Roma, dove vive, per raggiungere Milano, dove si trovava Michelle, per trascorrere un pomeriggio di shopping insieme. All'insegna del corredino? Chi lo sa.

Il dettaglio su Tomaso Trussardi

Di certo c'è che ad immortalare le due "consuocere" su Instagram è la stessa Aurora. "Nonne", scrive in una foto in cui le due vengono immortalate mentre camminano per strada. La partenza di Francesca è avvenuta questa mattina da Roma con un treno direzione Milano, ovvero la città in cui Aurora e Goffredo convivono e dove metteranno su il loro nido d'amore in attesa della cicogna. Tra sorrisi e passeggiate, lei e Michelle passeggiano per il centro cariche di buste in mano.

Un dettaglio attira l'attenzione. Con le due donne c'è anche il piccolo Odino, il cagnolino di Tomaso Trussardi. E la domanda sorge dunque spontanea: che l'imprenditore e Michelle, separati da gennaio, ci stiano riprovando? Intanto, al dito, la fede continua a non ri-comparire, quindi ogni ipotesi è prematura.

Chi è Francesca?

Ma, più che su Michelle, i riflettori sono puntati più su Francesca. Ignota al mondo dello spettacolo, invitabile ci sia curiosità sul suo conto. Professionista nell'ambito sanitario, la mamma di Goffredo è manager e direttore generale del poliambulatorio specialistico LabAurelia a Roma ed è sposata con Fabio Cerza, da cui ha avuto appunto Goffredo e la primogenita Carolina. Tutta la famiglia lavora in ambito sanitario, tranne Goffredo che ha scelto la strada dell'economia.

Non è la prima volta che Francesca e il marito Fabio appaiono sui social di Michelle. Già qualche giorno fa l'intera famiglia era andata a Verona per seguire, tutti insieme, il concerto di Eros Ramazzotti. Ramazzotti che, proprio in queste ore, ha rilasciato la sue prime dichiarazioni da nonno: "Aurora e Goffredo si amano, c’è un qualcosa di così profondo che oggi un po' si è perso, per cui questi due ragazzi che si amano e mettono al mondo un figlio sono un esempio pazzesco in questo momento, gli farei un applauso. Goffredo è un bravissimo ragazzo".