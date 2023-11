Michelle Hunziker, passione segreta con Alessandro: la notte finisce a casa di lei

Certi sguardi non mentono. La passione è alle stelle tra Michelle Hunziker e Alessandro Carollo, nuova coppia del mondo dello spettacolo. Showgirl lei e fisioterapista lui, si sono conosciuti quest'estate e da allora non si sono più lasciati. Le ultime fotografie li immortalano insieme alle prese con una serata a Milano, prima nel famoso ristorante meneghino "Mandarin 2" e poi sotto al portone di casa di lei.

Se finora Michelle e Alessandro avevano preferito mantenere la relazione al riparo dai riflettori, oggi non si nascondono più. Un particolare colpisce i paparazzi: la coppia, anziché tornare a casa con mezzi propri, decide di affittare un'auto con conducente. Conducente che, nel trovarseli davanti, apparso visibilmente incredulo. Una scelta che racconta il desiderio di viversi ormai pubblicamente, senza sotterfugi. Del resto proprio lo scorso weekend la coppia è andata insieme in Svizzera, per una gita all'insegna dell'adrenalina: lui ama il paracadutismo, seppure ha smesso da qualche tempo, e ha fatto provare a lei l'esperienza del volo indoor, ovvero una attività che simula proprio il volo.

Il primo incontro tra Michelle e Alessandro è arrivato quest'estate grazie ad amici comuni, che li hanno sempre tutelati nella loro volontà di riservatezza. L'incastro è stato perfetto: i due sono presissimi l'uno dall'altra e si dicono "quasi increduli della loro intesa". Per entrambi si tratta di una svolta. Se lei è single dallo scorso gennaio, quando ha chiuso il matrimonio con Tomaso Trussardi e ha avuto una storia lampo col chirurgo Giovanni Angiolini, lui è da sempre un single di ferro, geloso dei propri spazi e della propria intimità.

Osteopata, fisioterapista e chinesiologo, il dottor Alessandro Carollo ha 41 anni, è romano, è un osteopata molto conosciuto a cui si rivolgono anche diversi vip, tra cui Belen Rodriguez. Ha 15 anni di esperienza e lavora tra Roma, Milano e Napoli. Alcune voci parlano di un suo flirt con Paola Barale, ma in passato sembra sia stato molto vicino anche a Elisabetta Canalis. E chissà se Alessandro ha già avuto modo di conoscere i quattro amori presenti nella vita della conduttrice: le tre figlie Aurora (avuta dal cantante Eros Ramazzotti), Celeste e Sole (nate dal matrimonio con Tomaso) e il nipotino Cesare, che Aurora ha avuto dal compagno Goffredo Cerza quest'anno. La famiglia si allarga sempre di più.