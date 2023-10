"Michelle Hunziker ha un nuovo compagno": l'indiscrezione (e il dettaglio sull'anello)

Michelle Hunziker, dopo mesi in cui si è parlato quasi esclusivamente di lei come madre e nonna, torna ad essere al centro del gossip per alcune indiscrezioni che la vedrebbero nuovamente in dolce compagnia. Nonostante si professi single, anche a Verissimo da Silvia Toffanin ha ribadito che il suo cuore è libero, Deianira Marzano, l'esperta di gossip che condivide sul suo profilo Instagram i pettegolezzi più succulenti, ha condiviso due segnalazioni che le sono arrivate ed entrambe riguardavano Michelle.

La 46enne, che dalla scorsa estate non è più stata vista in compagnia di nessun uomo, avrebbe in verità "un nuovo compagno". Nonostante la talpa affermi che "ormai lo sanno tutti" non ci sono prove concrete dell'esistenza di questo 'lui' e quindi il condizionale è d'obbligo. A conferma di questo primo messaggio a Marzano arriva una mail: "Ti confermo quanto letto nell'altro messaggio, ormai lo sanno tutti. La signora Hunziker ha un nuovo compagno. Si frequentano in tal senso da circa un anno ma solo dopo le vacanze estive la coppia si è ufficializzata, come testimonia l'anello che lei porta al dito".

Osservando gli ultimi post condivisi dalla conduttrice non compare nessun anello sospetto, che forse stia ben attenta a non farlo vedere sui social così da non alimentare lei in prima persona i pettegolezzi? E chi sarebbe poi questo fidanzato misterioso? Forse farà come con Giovanni Angiolini: i settimanali di gossip condividevano le loro foto roventi al mare tra baci e carezze, ma lei non ne ha mai parlato in prima persona (poi il flirt naufragò dopo pochi mesi e forse Michelle non ha voluto ufficializzare proprio perché sapeva che era una relazione destinata a durare il tempo di un'estate...). Oppure sta semplicemente aspettando il momento migliore per rendere pubblico il nuovo capitolo della sua vita amorosa.