Michelle Hunziker, nuovo amore in vista? La foto e il ruolo di Anna Tatangelo

Da quando è finita la sua relazione con Alessandro Carollo, Michelle Hunziker non è più stata vista in compagnia di nessun cavaliere. Il settimanale Diva e Donna è però riuscito a fotografarla fuori da un ristorante in compagni di un misterioso uomo.

Secondo il magazine si tratterebbe di un manager della moda amico di Mattia Narducci, il fidanzato di Anna Tatangelo. Tutti e quattro insieme, infatti, sarebbero andati a cena fuori e proprio in quell'occasione sarebbero state scattate le foto.

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo, com'è finita la loro relazione

Risale a marzo l'ufficialità della fine della relazione tra Carollo e Hunziker. A causare il loro allontanamento sarebbe stata la distanza, dal momento che lui vive a Roma e lei a Milano, nonché la scelta di Michelle di dare priorità alle sue figlie. In un'intervista a Chi, la showgirl aveva preferito non rispondere alla domanda su Carollo, dicendo di voler proteggere la propria famiglia dal gossip: "Sono in una fase delicata con due bambine piccole, due matrimoni, un nipote, il lavoro", aveva confidato, "Ci sono tante cose, tanti equilibri emotivi, delicatezze, che una mamma deve considerare. Essendo un personaggio pubblico mi sono sempre comportata in maniera rispettosa: se i fotografi mi fanno le foto sorrido, alcuni li conosco da 27 anni e ho sempre voluto bene a chi fa questo lavoro. Ma non è un momento in cui mi voglio esporre". Poco dopo arrivò la conferma della loro rottura.

Ad aprile ecco che Carollo sui social ha deciso di pubblicare un estratto dal film "Le pagine della nostra vita": "Non sono una persona speciale. Sono un uomo normale con pensieri normali e una vita normale. Non ci sono monumenti dedicati a me, il mio nome sarà dimenticato. In una cosa sono riuscito in maniera assolutamente eccezionale. Ho amato una donna con tutto il cuore e tutta l’anima. Per me questo è sempre stato sufficiente". Una condivisione particolare che per molti nascondeva un messaggio per Michelle, lasciando intendere che la fine della loro storia sia stata per lui molto sofferta.