Michelle Hunziker bacia un altro: chi è Giovanni Angiolini, la foto del bacio

Michelle Hunziker bacia un altro (fortunatissimo) uomo. Dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, la conduttrice di origini svizzere viene immortalata accanto a quello che viene indicato come il nuovo fidanzato: Giovanni Angiolini.

A due mesi dall'annuncio della separazione da Trussardi - arrivata con una nota congiunta della coppia, legata da undici anni e da due figlie, Celeste e Sole - Michelle sembra aver già ritrovato l’amore. Accanto a lei, a sorpresa, Giovanni Angiolini, noto alla cronaca rosa per essere un ex concorrente del Grande Fratello. Sarebbe lui l'uomo che le ha conquistato il cuore dopo l'addio al noto imprenditore.

La notizia non arriva dalla cronaca rosa nostrana, bensì viene diffusa in esclusiva dal tedesco di attualità “Bunte” che - sul suo nuovo numero in edicola a partire da giovedì 17 marzo - pubblica il bacio della conduttrice con il bel dottore. Insomma: le immagini parlano chiaro. Se tra i due non c'è una relazione vera e propria, di certo c'è l'inizio di una love story. Avvistati insieme in Sardegna, passeggiano uniti e si scambiano, appunto, un tenero bacio, immortalato proprio sulla copertina del magazine.

La crisi e l'addio a Tomaso Trussardi

Dopo voci di crisi e smentite puntuali, Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker hanno ufficilaizzato la fine del loro matrimonio a inizio gennaio. L'imprenditore, erede di una delle case di moda più note d'Italia, e la showgirl svizzera facevano coppia da undici anni e dal loro amore sono nate due figlie, Sole e Celeste.

"Il concetto della favola è che finisce con “vissero felici e contenti”, ma non ci dicono che cosa succede dopo", spiegava Michelle nella sua prima intervista incentrata sulla fine del suo matrimonio: "Il tempo passa, le cose cambiano, ci si prende e ci si lascia. Ma ci sono persone che sono importanti e lo rimarranno per sempre". Tra l'addio a Tomaso e le dichiarazioni della showgirl va considerata anche la parentesi mediatica dello show di Canale 5 'Michelle Impossible' dedicato alla sua carriera: nella prima puntata, infati, l'ospitata dell'ex marito Eros Ramazzotti aveva incrementato il clamore attorno alla rottura recente con Trussardi che, senza commentare alcunché, si era limitato qualche tempo dopo a postare la foto di lui con le loro bambine. I rapporti tra loro, tuttavia, oggi sembrano sereni, come dimostrato dalle immagini della festa di compleanno di Sole in cui entrambi erano presenti per la loro piccola.

Chi è Giovanni Angiolini, nuovo fidanzato di Michelle Hunziker

Ma chi è Giovanni Angiolini, l'uomo che il magazine tedesco Bunte ha immortalato mentre bacia Michelle Hunziker?

Angiolini, 41 anni, è un chirurgo ortopedico di Sassari che lavora a Cagliari. Nel 2015 è stato uno dei concorrenti del Grande Fratello 14, breve parentesi televisiva che ha chiuiso subito per tornare alla sua professione di medico. Nel 2018 è stato eletto il medico più bello d'Italia dopo aver postato una foto in cui appariva alla scrivania, con il camice bianco e occhi magnetici. L'intenzione era pubblicizzare il suo nuovo ambulatorio, ma si è ritrovato subissato dai complimenti dei follower che oggi, su Instagram, sono 372mila.