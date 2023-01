Michelle Hunziker: "Donne, perché avete paura di invecchiare? Io non ho queste ansie"

"Ma voi andate in ansia con il tempo che passa?", è con questa domanda esistenziale che Michelle Hunziker ha avviato, sul suo profilo Instagram, una profonda riflessione sulla vecchiaia e su quanto, questa, sia, anche se non dovrebbe esserlo, una delle più grandi paure delle donne. Il corpo che cambia, il viso che si riempie di rughe, i capelli che cambiano colore spegnendosi in tonalità dal grigio al bianco. Cambiamenti estetici che mettono in crisi tantissime donne over 30 ma non Michelle Hunziker che, con il passare del tempo, sembra avere un rapporto bellissimo.

"Un sacco di amici, quando ho fatto i 40anni, mi hanno detto: "Cambierà tutto, andrai in crisi, la vita cambia, non recupererai più come prima", io ragazzi non riesco a viverla così perché sono troppo entusiasta della vita - ha ammesso Michelle in un video a cuore aperto pubblicato nelle sue stories Instagram - e non ho tempo di soffermarmi sul tempo che passa".

La mamma di Aurora Ramazzotti che, a 45 anni, sta per diventare già nonna, ha voluto rassicurare tutti quelli che temono l'avanzare dell'età e i cambiamenti del corpo con un bellissimo inno alla vita e alla vecchiaia sottolineando che avere paura di invecchiare non ha senso perché le consapevolezze che si acquistano con il tempo e la bellezza della vita vissuta a pieno sono tanto più importanti e memorabili di un segno in più sul viso. Così, Michelle che, pur avendo quasi 46 anni, non ha paura di diventare vecchia, è scesa in campo per combattere le insicurezze femminili e confortare tutte le donne su quanto sia bello invecchiare e godersi la vita a ogni età.

"Non è il tempo che passa, sono le cose che cambiano, cambia la visione del tempo che passa. Io non mi sento invecchiare - ha aggiunto l'ex compagna di Eros Ramazzotti -. Mi sento cambiata, più saggia. Si acquistano un sacco di consapevolezze per cui è bello andare avanti con l'età, è una roba meravigliosa e bisogna solo chiedere di mantenere la salute, quella è la cosa più importante secondo me. Poi io mi sto avvicinando ai 46 anni e ci penso, penso a tutta quest'ansia che c'è di invecchiare e invece no, cerchiamo di viverla bene".