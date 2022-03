"Ho perdonato Tomaso". La prima intervista di Michelle Hunziker (dopo due mesi)

La prima intervista sulla separazione da Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker la rilascia oggi, a circa due mesi dall'annuncio ufficiale dell'addio arrivato ad inizio gennaio: "Il concetto della favola è che finisce con “vissero felici e contenti”, ma non ci dicono che cosa succede dopo", spiega la showgirl di origine svizzera, senza ipocrisia alcuna ma decisa nel raccontare la fine del suo matrimonio con schiettezza. E ancora: "Il tempo passa, le cose cambiano, ci si prende e ci si lascia. Ma ci sono persone che sono importanti e lo rimarranno per sempre", dichiara. Ricordiamo che la coppia è stata insieme per circa undici anni, il tempo di mettere al mondo le figlie Celeste e Sole.

Reduce dal successo del suo show televisivo “Michelle Impossibile" - e mentre esplode la bufera circa la sue dichiarazioni in merito alla Guerra in Ucraina voluta da Putin - la conduttrice di origine svizzera ribadisce che, nonostante la fine del matrimonio, continua ad avere con Trussardi un legame profondo. "Voglio fare subito quello che molte coppie fanno dopo tanti anni, e cioè perdonare me e perdonare lui, non rivangare, ma capire che questo è il momento in cui siamo e dobbiamo affrontarlo con amore, sia per le bambine sia per la persona che ho amato, difeso e rispettato e continuerò a farlo".

L'obiettivo è quello di una civile convivenza. Il "perdono" a cui Michelle fa riferimento sarebbe dunque da intendersi ai rancori che seguono necessariamente ad una storia d'amore, ma Michelle non entra nel dettaglio delle problematiche che i due si sono trovati ad affrontare. E ancora: "Credo che le coppie genitoriali non si separino mai veramente e la nostra bravura sarà quella di salvare il bello per il bene delle bambine e anche per il nostro bene", aggiunge.

"Pronta ad innamorarmi ancora"

L'atteggiamento verso il futuro è dunque positivo: "Gli sbagli più belli sono quelli in amore perché ti fanno vivere intensamente: soltanto così puoi andare avanti. Se uno è perfetto, non rischia mai, fa una vita che non potrebbe essere la mia. Mi piace buttarmi. Credo nell’amore perché gli investimenti importanti nella vita sono quelli del cuore che fanno più male, ti devastano, però ti fanno sentire vivo. Quelli che dicono “ho sofferto, mi chiudo”, fanno una vita sacrificata. Io mi innamoro, brucio: certo, la caduta è terrificante, ma poi ti rialzi. Ho visto gente rimettersi in gioco a 60 anni ed è rinata".

La storia d'amore tra la conduttrice e l'imprenditore, figlio di Nicola, fondatore dell'omonima casa di moda, andava avanti dal 2011. Poi, il 10 ottobre del 2013 è nata la prima figlia, Sole, a cui è seguito l'arrivo di Celeste, l'8 marzo 2015. Le nozze sono state celebrate invece il 10 ottobre 2014. I due vivevano insieme a Bergamo. Le voci di crisi si rincorrevano dalle vacanze di Natale del 2021, quando lei è andata in vacanza insieme all'amica Serena Autieri (e senza il marito). Voci che sono state confermate dai diretti interessati ad inizio gennaio e che, successivamente, hanno rivelato come in realtà la coppia fosse in crisi già da un anno, sebbene i due abbiano voluto tenere la cosa in gran segreto.