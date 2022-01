Un compleanno difficile: Michelle Hunziker in lacrime sui social dopo la separazione

E' un compleanno molto particolare per Michelle Hunziker, il primo da festeggiare da "single" dopo undici anni in coppia. Ma a farla sentire circondata dell'affetto giusto per farle dimenticare la separazione dall'imprenditore Tomaso Trussardi, arrivata proprio la settimana scorsa, ci pensa il pubblico, con i centinaia di messaggi arrivati nel giorno in cui la conduttrice svizzera compie 45 anni.

Biglietti d'auguri social inviati in direct, oppure lasciati tra i commenti in calce ad uno degli ultimi post publicati dalla showgirl. Un'ondata di affetto che, in un momento così delicato, emoziona particolarmente Michelle. "Tutto questo amore mi sta commuovendo", scrive, immortalandosi con gli occhi bagnate dalle lacrime tra le Instagram Stories.

E' la prima volta che Michelle mostra in pubblico il suo lato più fragile. "Non seguiranno ulteriori commenti circa l'addio", faceva sapere la coppia nella nota in cui ufficializzava la rottura, la scorsa settimana. L'intenzione era quella di trincerarsi dietro la discrezione, con l'ambizione di mantenere private le ragioni della crisi. Stavolta però Michelle decide di mostrarsi in tutta la sua genuinità. Lo fa per ringraziare i telespettatori e i follower, che la stanno cingendo di un cordone d'affetto che non può che cullarla in questo periodo di grossi cambiamenti.

Ci saranno anche gli auguri di Eros

Mamma single ad undici anni dal primi incontro con Tomaso, sposato poi nel 2014, Hunziker si prepara così a celebrare il suo giorno insieme alle figlie Celeste e Solei, 8 e 6 anni, avute proprio da Trussardi, e all'inseparabile Aurora Ramazzotti, nata 19 anni fa dal primo matrimonio col cantante Eros. E ci saranno anche gli auguri del cantante tra quelli più attesi e ricevuti: stando a quanto raccontano i retroscena, infatti, i rapporti tra i due ex sarebbero tornati sereni da tempo, sebbene tutto questo sia stato "celato" per rispetto nei confronti di Tomaso. Ed arriveranno anche quelli di Tomaso, si immagina, considerando la serenità che la ex coppia vuole impegnarsi a mantenere per il bene delle figliolette. Buon compleanno, Michelle.