Michelle Hunziker alla prese con la dad: le lezioni, poi il pianto liberatorio. Il video con le figlie è tutto da vedere

Da qualche giorno Michelle Hunziker mette a diposizione i propri canali social per sensibilizzare sul tema della didattica a distanza. Un argomento che la riguarda da vicino, dal momento che la showgirl svizzera è mamma di Celeste e Sole, di 6 e 7 anni, che come tutti i bambini sono in casa a causa dell'emergenza coronavirus. L'ultimo video è stato pubblicato questa mattina: la conduttrice si è immortalata mentre prova a portare avanti i suoi impegni di smart working tra le ripetizioni alle piccole e i codici delle lezioni su Zoom, fino all'esilarante pianto finale.

Michelle Hunziker in Dad: le lezioni su Zoom, il pianto liberatorio

Un video ironico che vuole essere messaggio di vicinanza a tutti quei genitori costretti a barcamenarsi tra mille impegni quotidiani. "Marzo 2021... uno spaccato di realtà quotidiana nelle nostre case da un anno a questa parte", è la didascalia del post. Ed ecco dunque nelle immagini Michelle che prova a ritagliarsi del tempo per sé, tra lavoro da remoto e momenti di pausa, per essere però sempre interpellata dalle piccoline che le chiedono aiuto. Alla fine, il pianto liberatorio.

L'appello delle bambine: "La scuola è bene primario"

Già l'altroieri Michelle aveva condiviso un video in cui le sue bambine, avute dall'imprenditore Tomaso Trussardi, raccontavano il disagio della dad. Una clip di ben altro tenore, in quel caso, in cui le bimbe sottolineavano le difficoltà psicologiche che si trovano a vivere tutti i bambini chiusi in casa e lontani dalla propria scuola. "Ci manca la libertà", dicevano "La scuola è un bene di prima necessità". La regia, in quel caso, era di Aurora Ramazzotti, primogenita di Mich avuta dal precedente matrimonio col cantante Eros Ramazzotti.

Il canale Instagram di Michelle

Da sempre il canale Instagram della 44enne svizzera è punto di riferimento per le famiglie italiane in cerca di identificazione e, soprattutto, intrattenimento. Come tanti altri volti dello spettacolo, infatti, è qui che lei racconta consigli su come barcamenarsi tra carriera e vita privata, oltre a condividere con gioia irresistibili siparietti familiari. Questa volta però la showgirl ha voluto ritagliarsi uno spazio per riflettere insieme su un tema d'attualità che sta a cuore a tutti gli italiani.