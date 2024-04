Michelle Hunziker: "Non sono senza dolore, lo gestisco in privato". Arriva il commento di Autieri e della consuocera

Michelle Hunziker è stata premiata in Svizzera. La conduttrice ha ricevuto "Le prix de joie", il premio alla gioia. Per lei questo riconoscimento ha un significato profondo. "Ho sempre ritenuto che il mestiere dell’entertainer fosse per me una grande responsabilità. La mia missione è sempre stata portare un po’ di leggerezza e gioia nelle case per tutti coloro che dopo una lunga e faticosa giornata avessero voglia di rilassarsi davanti alla tv e farsi due risate senza impegno - ha scritto in merito Michelle su Instagram - Spesso le persone pensano che io sia esente da dolore e tristezza perché sorrido sempre, ma la verità è che non sarà mai nella mia natura portare i miei pesi al mio pubblico… Quelli li gestisco nel privato come deve essere". "Essere premiata dal mio paese d’origine per una carriera all’estero all’insegna della gioia, mi riempie di gratitudine", ha infine aggiunto Hunziker.

Parole che hanno toccato due persone molto vicine a Hunziker: Serena Autieri e Francesca Romana Malato Cerza, la sua consuocera.

"Cara Misch le tue parole ti rispecchiano davvero…Congratulazioni e auguri per un premio super meritato perché sei sempre riuscita a fare questo... Portare gioia attraverso lo schermo ma anche nella vita superando in silenzio le difficoltà che comunque ogni giorno fanno parte della nostra esistenza. Tvb", ha scritto la madre di Goffredo Cerza, il compagno di Aurora Ramazzotti e papà di Cesare. "Fiera di te Amica mia!", ha invece commentato Autieri.