Michelle Hunziker: "I problemi ci sono, la vita non è una passeggiata a ciel sereno"

Non è tutto oro quello che luccica. Così, se il successo del suo show e il bacio con Eros Ramazzotti avevano fatto pensare a un repentino volta pagina per Michelle Hunziker, fresca di separazione da Tomaso Trussardi, ci pensa la diretta interessata a spiegare come stanno davvero le cose. Non è certo un bel periodo per la conduttrice, che ha visto sgretolarsi il suo secondo matrimonio e ora deve ricominciare da capo, costruendo un nuovo equilibrio per lei e per le figlie, ma prova a farlo con positività.

Dopo le voci, ma soprattutto le critiche degli ultimi giorni, divampate per il siparietto con Ramazzotti andato in onda mercoledì sera a Michelle Impossible, la showgirl svizzera ha rotto il silenzio su Instagram: "Volevo iniziare questo lunedì con una piccola riflessione insieme a voi - ha detto tra le storie -. Io ho un attaccamento per l'amore e per la vita smisurato. Sono un cuore felice, anche se la vita per tutti non è mai solo una passeggiata a ciel sereno". Michelle ci tiene a sottolineare proprio questo: "I problemi ci sono, ce li hanno tutti, ma è da un po' di anni a questa parte che ho deciso di affrontarli sempre di più con il sorriso e con l'idea che tutto sia risolvibile".

Il messaggio per Carolina Marconi

Una riflessione nata dalla storia di Carolina Marconi. L'ex gieffina, che nell'ultimo anno ha affrontato una dura battaglia contro il tumore, ha regalato il suo libro a Michelle, che la ringrazia: "Carolina Marconi sta combattendo una battaglia difficilissima e lo fa col sorriso. Ha scoperto di avere un tumore al seno mentre andava a fare i controlli per avere un bambino. Mi emozioni molto Carolina - ha detto Michelle - sei veramente una grande donna e sei certamente d'aiuto a tantissime persone, soprattutto a quelle che non danno valore alla vita e che si perdono nelle stupidate. Sei veramente una forza".

