La "strana" reazione di Michelle Hunziker agli auguri di Tomaso Trussardi

C'è un dettaglio negli auguri fatti ieri da Tomaso Trussardi a Michelle Hunziker che non è sfuggito ai follower. Potrebbe essere un "caso", eppure già molti ci stanno ricamando su. Si tratta della strana reazione della conduttrice svizzera rispetto al biglietto di buon compleanno scritto ieri dall'imprenditore bergamasco via social. Un biglietto che ha fatto ben sperare i più appassionati della coppia, ma che nasconderebbe la rivelazione di rapporti in realtà non del tutto distesi.

Ma facciamo un passo indietro. Com'è noto, ieri Michelle ha compiuto 45 anni. Tra i tanti auguri di collaboratori, amici, fan e figli (come quelli di Aurora Ramazzotti), sono spuntati quelli, inattesi, di Tomas. Inattesi perché i due avevano promesso discrezione dopo la separazione annunciata la scorsa settimana, ma apprezzati in virtù della capacità della coppia di tenere un rapporto tutt'altro che rancoroso.

Michelle ricondivide il post di Odino, ma non quello di Tomaso

"Tanti auguri ad una donna fantastica", aveva scritto Tomaso tra le Instagram Stories. In quell'occasione, Tomaso aveva condiviso a sua volta un post pubblicato sul profilo Instagram di Odino, il cane della famiglia Trussardi, in cui era raffigurata Michelle insieme al cagnolino. Ebbene, nel rispondere agli auguri, la showgirl ha condiviso il post del profilo Instagram di Odino ma si è ben guardata dal condividere il "repost" non quello di Tomas, snobbando di fatto l'ex marito. Il dettaglio, seppur un po' macchinoso, lascerebbe intendere rapporti meno idilliaci di quanto si credeva in precedenza. Per capire meglio il fatto, riportiamo in basso i tre post "incriminati".

I motivi di un addio (dopo 11 anni)

Lo "snobismo" è stato notato da quanti, da circa una settimana, sono a caccia delle ragioni che hanno comportato la fine di una delle storie più belle del mondo dello spettacolo. Tante le riviste di cronaca rosa che hanno provato ad indagare, tra caratteri troppo diversi diventati incompatibili, nuove passione non condivise (come quella di lei per le arti marziali) e ragioni che i due non hanno alcuna intenzione di svelare.

Di certo c'è che con Eros Ramazzotti, l' ex marito da cui ha avuto la figlia Aurora, 19 anni fa, Michelle è riuscita a ricostruire un ottimo rapporto dopo un primo momento di rancore, e che farà di tutto per fare lo stesso col secondo marito, padre delle piccole Celeste e Sole, 8 e 6 anni.