Michelle Hunziker risponde ai gossip di questi giorni

Dopo la prima puntata di Michelle Impossibile tutti sono tornati a parlare di Michelle, Eros e Tomaso. Dopo giorni di quasi silenzio stampa ecco che la conduttrice si è lasciata andare e ha commentato la marea di gossip e notizie che l'ha vista protagonista da mercoledì scorso.

In realtà più che un commento è una dichiarazione di non belligeranza che cela un'aperta critica al mondo gossipparo.

Michelle dopo Michelle Impossible

La conduttrice su Instagram ha condiviso una foto che fa ridere e riflettere, come anticipato è una critica perché è chiaro che abbia come destinatari chiunque abbia fatto gossip dopo il suo programma Michelle Impossibile. Hunziker è vestita come Neo di Matrix, è nella tipica posizione del personaggio del film in cui schiva le pallottole riuscendo a inclinarsi all'indietro. Michelle proprio come Neo combatte: ma lei riesce a non essere colpita dal "gossip".

La parola "gossip", scritta di verde, prende il posto dei proiettili unendo così l'utile al dilettevole: è un modo divertente per descrivere che Michelle ha scelto per descrivere la sua ultima settimana. Il bacio con Eros ha scatenato un vero e proprio polverone, ma anche le parole che la conduttrice ha pronunciato sul palco non sono state da meno, tanto che Tomaso Trussardi (l'innominabile della serata) ha tolto il "segui" da Instagram a Michelle e Aurora Ramazzotti.

Ad accompagnare la foto la didascalia: "Ero sul set per uno spot vestita da Matrix….non ho resistito ….citazione???". La citazione di Matrix è ben evidente, ma per chi ha guardato Michelle Impossibile è ben intuibile anche la citazione legata a Eros che sul palco dello show di Canale5 ha detto, parlando del perché tutti parlano di loro: "Perché devono vendere qualcosa, non si fanno i caz** loro. Comunque sì, devono parlare… la nostra è stata una storia bellissima. Come si fa a dimenticarla".

Anche Aurora Ramazzotti ha condiviso nelle sue storie la foto postata dalla madre.

Sul profilo di Paolo Palmeri si può vedere Michelle sul set vestita da Neo.