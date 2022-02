Michelle Hunziker, il messaggio per il primo San Valentino da single

Primo San Valentino da single, dopo 10 anni, per Michelle Hunziker. La conduttrice, che il mese scorso ha annunciato la separazione da Tomaso Trussardi, sdrammatizza con la sua nota autoironia e appena sveglia pubblica alcune storie su Instagram in cui si fa gli auguri da sola.

In accappatoio, subito dopo la doccia, si riprende con il telefonino durante la più bella dichiarazione d'amore possibile (citando Oscar Wilde): "Ehi tu... Mich... Buon San Valentino! Oggi inizi una storia d'amore lunga una vita intera, quella con te stessa. Buon San Valentino a tutti voi". Per esorcizzare i fantasmi dei San Valentino passati, dunque, Michelle Hunziker ha preferito scherzarci su, dimostrando grande intelligenza e ironia, salvifica - per quanto difficile - nelle delusioni d'amore. La fine del matrimonio con Trussardi è "un lutto", come ha dichiarato ieri a Verissimo: "E' difficile perché ti senti fallita, ma rappresenta anche un nuovo inizio - ha spiegato a Silvia Toffanin - Sono stati dieci anni bellissimi, con due figlie stupende: questo è da salvare. Voglio tanto bene a Tomaso e gliene vorrò sempre".

L'addio dopo 10 anni d'amore

La storia d'amore tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi andava avanti dal 2011. Nel 2013 è nata la prima figlia, Sole, a cui è seguito l'arrivo di Celeste, nel 2015. Il 10 ottobre 2014 si erano sposati a Bergamo, dove hanno vissuto insieme fino a poco tempo fa. "La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato, non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia" hanno fatto sapere in un comunicato congiunto a gennaio, annunciando la fine del loro matrimonio. E così è stato. Nessuna parola, da parte di entrambi, sui motivi dell'addio, ma a quanto pare la crisi andava avanti da tempo e non c'erano più i presupposti per recuperare.