Michelle Hunziker gioca sotto la neve con le figlie: l’esilarante scherzo ad Aurora Ramazzotti

Stamattina molte città del nord Italia si sono svegliate sotto la neve, diventando scenario perfetto per foto e video da pubblicare sui social a dimostrazione della magia di uno spettacolo imbiancato. Dopo Antonella Clerici che ha documentato la neve caduta copiosa sul bosco che circonda la sua casa ad Arquata Scrivia, ecco arrivare allora i filmati di Michelle Hunziker, protagonista insieme alle figlie Sole e Celeste delle immagini che l’hanno mostrata nel giardino innevato della casa di Bergamo e ‘regista’ di uno scherzo organizzato per la primogenita Aurora Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti nello scherzo di Michelle Hunziker

Complice le due piccole di casa, Michelle Hunziker ha deciso di svegliare in modo decisamente turbolento la figlia Aurora Ramazzotti che ancora dormiva ignara di tutto… “Andiamo a svegliare Auri con la palla di neve! Secondo me si arrabbia”, ha raccontato la showgirl mentre lo smartphone riprendeva la scena. Alla fine, però, contrariamente a quanto prevedeva mamma Michelle, Aurora sembra aver preso con allegria la burla architettata alle sue spalle, filmata decisamente di buon umore mentre intonava una canzone appena uscita dalla doccia. “Non mi fermeranno le vostre avversità”, scherza Auri a cui, evidentemente, non basta certo una ‘pallata di neve’ durante il sonno per farla arrabbiare…

(Sotto i video pubblicati da Michelle Hunziker nelle storie Instagram)

