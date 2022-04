Michelle Hunziker acchiappa sguardi: la scollatura da capogiro (nei corridoi di Mediaset)

Una scollatura che, ne siamo certi, ha attirato più di uno sguardo tra i corridoi Mediaset. E' quella sfoggiata da Michelle Hunziker nel backstage di Striscia la notizia, che si è immortalata con indosso un tubino di jeans più che sexy. Immediati sono arrivati migliaia di like all'outfit su Instagram e, soprattutto, quello di Giovanni Angiolini, suo (ancora presunto) nuovo fidanzato.

"Pin Up", scrive Michelle, mettendo a corredo l'emoticon di uno smile. E pubblica gli scatti di sé nei cortili dell'azienda di Cologno Monzese, in attesa di registrare il tg satirico. Eccola mentre indossa un (attillatissimo) completo - o meglio, un tubino spezzato - dal colore jeans. A spiccare sono le sue straordinarie curve: il décolleté da urlo (che, però, risulta essere frutto di Madre Natura, a quanto racconta la figlia Aurora Ramazzotti) e il lato b che è ancora quello che la rese famosa ormai vent'anni fa nello spot Roberta, noto brand di intimo.

Tra i like che spiccano, c'è senza dubbio quello di Giovanni Angiolini, bel chirurgo dagli occhi di ghiaccio con cui Michelle viene immortalata ormai da un paio di mesi in atteggiamenti piuttosto intimi. C'è una storia d'amore? Non è dato sapere. Anche perché, proprio nei giorni scorsi, la conduttrice di origine svizzera si trovava in montagna con Tomaso Trussardi, l'ex marito a cui ha detto addio a gennaio. E sono tanti quelli che stanno già parlando di ritorno di fiamma. Al momento l'unica certezza sono gli spasimanti su cui la 45enne può contare.