"Michelle Hunziker, svelaci il tuo segreto di eterna giovinezza": la risposta di Aurora Ramazzotti conquista tutti

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti insieme in uno scatto che mostra il loro affiatamento, ma pure il dettaglio di aver indosso abiti con le stesse tonalità di beige. "Mamma e nonna abbinate" ha scritto la figlia della showgirl a corredo del post che raccoglie tre foto, due di loro insieme e una con il piccolo Cesare pure lui vestito di beige e con un simpaticissimo zainetto a forma di castoro sulle spalle. Il post ha suscitato i commenti di tanti follower che, però, più che sui colori del loro abbigliamento, si sono soffermati sull'aspetto di entrambe, così belle e solari da sembrare quasi due sorelle.

Tra i tanti complimenti indirizzati, tuttavia, c'è stato chi ha rivolto una domanda precisa e diretta a Hunziker, splendida nonna 47enne: "Michelle svelaci il tuo segreto di eterna giovinezza, grazie", ha chiesto qualcuno a cui ha risposto non lei, ma la stessa Aurora. "Ma che ne so, per me di notte dorme in frigo" è stata la riposta dell'influencer, apprezzata da oltre duemila follower che hanno lasciato i loro like o i commenti divertiti dalla simpatica replica. Tra loro non è mancato chi ha sospettato che la salopette indossata da Aurora possa nascondere l'accenno di una rotondità e quindi una seconda gravidanza ancora taciuta, ma su questo dettaglio non sono arrivati commenti a smentire il sospetto.

La certezza, per ora, è che tutte le attenzioni sono per Cesare che qualche giorno fa ha compiuto un anno. "Al centro di tutto. Che bello che è il futuro insieme", ha scritto mamma Aurora accanto a un video dedicato al suo bambino per il quale anche nonna Michelle si è commossa tanto. "È stata un'esperienza più intensa del previsto. Mi fa una tenerezza infinita tenere il mio nipotino tra le braccia", ha detto tempo fa: "Con lui ho sentito in modo potente il cerchio della vita che va avanti, un evento che è la più grande benedizione".