Serena Autieri rompe il silenzio sulla sua amicizia con Michelle, la reazione di Hunziker

Nessuna foto insieme, nessuna storia, nessuna vacanza condivisa. Iniziava a preoccupare la lontananza tra Serena Autieri e Michelle Hunziker. Le due donne hanno sempre dichiarato di essere molto amiche, ma negli ultimi mesi è stato praticamente impossibile vederle una al fianco dell'altra. E così si è fatta sempre più insistente la possibilità che avessero litigato.

A chiarire la questione è stata Serena Autieri in un'intervista al Corriere della Sera. Michelle è la sua amica del cuore, "tra noi c’è amore puro, che non chiede niente in cambio. Anche se ci vediamo poco, quando ci ritroviamo è come se non fosse passato nemmeno un istante. L’ultima volta, a Milano, siamo rimaste abbracciate per dieci minuti". A legarle molto è stata anche la montagna e le arrampicate a "San Cassiano, in Alta Badia. L’ho convinta io. All’inizio Michelle era timorosa, ora si diverte. Per lunghe ore ci sei soltanto tu e la roccia, concentrata, nel silenzio. A volte cantiamo, sono momenti che ti uniscono, una scuola di vita, impari ad andare avanti senza paura". E insieme poi fanno ciò che la maggior parte degli italiani fa in compagnia: "Mangiamo e beviamo".

Un pregio di Michelle è l'essere "super-determinata, in gamba, non parla mai male di nessuno, ci sto bene". Ha però anche un difetto: lo scegliere scarpe "assurde. È capace di camminare sul ghiaccio in sandali da sera, di venire in rifugio a 2.000 metri con stivaletti tacco 12".

La reazione di Michelle Hunziker

A sanare ogni dubbio sulla loro amicizia, se ancora ce ne fossero dopo le parole dell'attrice, ci ha pensato Hunziker. Michelle nelle sue storie Instagram ha condiviso un estratto dell'intervista di Serena in cui ha parlato di lei e ha aggiunto: "Ti voglio tanto bene".