Michelle Hunziker e Serena Autieri amiche per la pelle: le foto di una vacanza piena di allegria

Che Michelle Hunziker e Serena Autieri siano legate da un profondo affetto è cosa nota ai follower che attraverso i social hanno avuto già modo in passato di notare la bellissima amicizia che le unisce. Ora, a ridosso del Capodanno, la complicità che lega le due showgirl torna ad essere al centro delle cronache social, dove risate e battute scambiate sulle montagne innevate del Trentino sono raccontate attraverso le storie Instagram e post dedicati al loro rapporto.

“Amici, buon vino e mutande regalate dalla mia amica” scrive Michelle a corredo delle immagini che registrano un momento della cena tra amici in cui Serena racconta di aver supplito alla ‘dimenticanza’ della conduttrice. “Si può non aver portato le mutande in vacanza?” chiede Michelle; “Ma ci penso io a te!” risponde Serena che si presta all’ironico dialogo.

Ed è a lei che Michelle dedica il suo ultimo post: “Giornata nella neve e tante risate con la mia amica” si legge a margine delle foto che la mostrano saltare con gli scarponi sulla neve insieme a Serena: “Ve l’ho detto, State con chi vi fa tanto ridere. Il cuore ringrazia!”. La risposta non poteva che essere altrettanto affettuosa: “Ti adoro Mich mia”.