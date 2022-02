Ineke e il ricordo della setta che "rapì" Michelle: "Avrei voluto spaccare la faccia ai responsabili"

(Sopra il video dell'intervista a Ineke Hunziker)

Ieri sera è andato in onda la secondo, ed ultimo, appuntamento con Michelle Impossibile. A rendere la puntata emozionante la presenza della mamma di Michelle, Ineke. La donna è stata intervistata da Silvia Toffanin, proprio come se fossimo nello studio di Verissimo, ha parlato di quando la figlia, per cinque anni, è stata soggiogata da una setta. In quei cinque anni Michelle si era allontanata da tutti, era finito il matrimonio con Eros - che però è sempre rimasto vicino alla madre dell'ex moglie - e non aveva più amici.

Michelle e la setta, il racconto della madre Ikene

"La mattina mi arriva una telefonata Mamma io devo fare un altro percorso di vita non c'è più spazio per te, ti prego di non chiamarmi e di non cercarmi più" così inizia il racconto di Ineke Hunziker, intervistata da Toffanin . "È stato terribile. Io ho provato a chiamare, mandare sms, ma non c'è stato nulla da fare. È stato un tremendo sconforto e poi è arrivata la rabbia, avrei voluto andare a spaccare la faccia a questa persona che me l'aveva allontanata. Ho detto a Eros che avrei preso la mazza da baseball che sarei andata a spaccare la faccia a quella persona. Poi Eros ha detto assolutamente no: Io non ho voglia di venire in prigione a portati le arance e a cantanti canzoni con la chitarra".

"Non mi sono sentita in colpa - ha spiegato Ikene - loro prendono le persone fragili e Michelle aveva appena perso il suo papà che aveva ritrovato da poco, dopo anni che non si parlavano. Per queste persone provo tanta rabbia, ma oggi sono un po' come la mia figlia, io vedo in tutte le cose brutte una luce, io ho trovato mia figlia più forte di prima come anche l'amore tra di noi".

Impossibile per Michelle trattenere le lacrime, il dolore di Ineke è poi diventato fisico: "Mi sono dovuta operare al cuore, all'inizio non dormivo più, ho dovuto prendere dei tranquillanti. Non potevo lavorare, guidare mi hanno dovuto mettere un peacemaker, era da molto tempo che non vedeva la figlia, lei va a teatro, si sede nel pubblico, lei viene fuori cantando e sono svenuta, mi hanno dovuta portare fuori, poi sono rientrata e le ho mandato un sms ma lei non l'ha mai visto, non aveva il telefono. Io ho pianto tanto, ma stasera non piangerò. Poi con una telefonata tutto è riniziato. Eros mi disse ma tu pensi davvero che ne è uscita? e io risposi se lei ne è uscita, chiama me e la mattina dopo mi ha chiamata: "Mamma sono la Mich, posso venire da te a fare colazione?" è stato bellissimo".

A questo punto Silvia Toffanin si commuove e nel mentre Ineke continua il racconto: "Ho apparecchiato il tavolo con una grande colazione all'olandese, poi ha aperto la porta e a me si è fermato il cuore. Ci siamo fatte una promessa, non facciamoci il processo e così è stato, ci siamo abbracciate e io non le ho mai chiesto niente".

Al termine di questa toccante intervista mamma e figlia si sono strette in un lungo abbraccio e dopo Michelle ha voluto sottolineare quanto sia importante il perdono. "Per me è stata durissima ascoltare questa storia, il dolore di mia madre, ma va superato... Noi abbiamo superato tutto, l'unico messaggio che possiamo dare è che davvero perdonate, vogliatevi bene, cioè i genitori, la famiglia sono la cosa più imporrante al mondo" ha concluso Michelle.