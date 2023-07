Michelle Hunziker si racconta, dai rapporti con l'ex marito all'amore per Cesare: "Nonna è una parola"

Prima estate da single e da nonna per Michelle Hunziker che, a 46 anni, è nel pieno di una fase della vita ricca di emozioni nuove, consapevolezze, certezze maturate grazie alle esperienze passate. Al settimanale Oggi la showgirl parla di sé come una donna pienamente realizzata sotto tutti i punti di vista, da quello professionale a quello privato, e benché al momento non abbia un uomo al suo fianco, è certa che non resterà sola a lungo.

"Certo che anche dopo due divorzi credo nell’amore, e di brutto anche! Ho 46 anni, non credo che la mia vita sia finita. Non sto cercando una relazione ma se arrivasse ne sarei felice. Certo, chi si prende me si accolla un bel carrozzone con tre figli, un nipote, due ex mariti" ha confidato Michelle riferendosi a Eros Rmazzotti, primo marito e padre della sua primogenita Aurora, a Tomaso Trussardi, da cui ha avuto le altre due figlie Sole e Celeste, e a Cesare, il nipotino che da qualche mese ha dato una nuova dimensione alla sua vita: "A tutti fa paura la solitudine ma è un timore che va affrontato perché è solo quando stai bene da sola, quando non hai bisogno di stampelle, che puoi scegliere bene le persone che vuoi intorno. E poi quello è il momento in cui attiri le persone giuste".

Dalla "singletudine" Michelle non è certo spaventata: "È uno stato da godersi", dice, "Io ho seminato molto amore attorno a me e ne sono circondata grazie alla mia famiglia allargata" aggiunge ancora la showgirl che, forte dei legami stretti e rinsaldati nel tempo anche con l'ex marito Eros Ramazzotti, certo non sente di avere bisogno di un uomo al suo fianco a tutti i costi: "Ho recuperato un bel rapporto col papà di Aurora e sono serena, se arriva l'amore bene, se non arriva bene uguale". Dei rapporti con il padre di sua figlia, Michelle ha parlato anche a proposito della disciplina sportiva che ha iniziato a praticare proprio grazie a lui: "Grazie a Eros durante la pandemia ho scoperto lo kyokushinkai, un tipo di Karate, e da allora pratico le arti marziali, uno sport full contact tosto che necessita di tanta concentrazione", ha spiegato con la passione per uno sport che la sta spingendo verso la realizzazione del sogno di aprire un dojo a Milano, una palestra di arti marziali.

L'amore per Cesare

Del nipote Cesare, figlio di Aurora e del compagno Goffredo Cerza, che oggi ha quattro mesi: "È stata un'esperienza più intensa del previsto. Mi fa una tenerezza infinita tenere il mio nipotino tra le braccia. Con lui ho sentito in modo potente il cerchio della vita che va avanti, un evento che è la più grande benedizione" ammette. E sull'essere diventata nonna: "Non mi turba, lo sento come un grande orgoglio ma lo vivo bene. Anche perché so di essere giovane" racconta, pronta a vivere con il nipotino tutte le esperienze possibili: "Lo porterò a giocare a calcio, a fare karate, a fare viaggi e mille altre cose, il tempo e le energie giocano a mio favore. Nonna è una parola". Parola di una giovanissima nonna, appunto.