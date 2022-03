Michelle Hunziker, parla la sorella del "fidanzato": perché Giovanni Angiolini è l'anti-Trussardi

Occhi puntati su Giovanni Angiolini, nuovo (presunto) fidanzato di Michelle Hunziker dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi. Ex concorrente del Grande Fratello nel 2015, di lui non si avevano notizie da quei tempi, e così oggi è tutto un cercare informazioni sul suo conto anche attraverso "reperti" dell'epoca. E' il caso di una vecchia intervista rilasciata da una delle sorelle (ne ha due: Lisa e Stefania), in cui la donna parla del fratello in terminicì che già hanno portato il pubblico a ribattezzarlo come l' "anti-Trussardi". Il tutto, ovviamente, ha a che vedere con l'estrazione sociale del bel chirurgo, tutt'altro che originario di una famiglia altisonante come quella dell'imprenditore, erede della casa di moda dei Trussardi.

Le parole della sorella Lisa

Classe 1981, nato da padre operaio, la madre segretaria, Giovanni proviene da una famiglia molto semplice, tanto modesta in termini economici quanto unita. Ne sono testimonianza le parole della sorella Lisa, rilasciate appunto tempo fa al quotidiano La Nuova Sardegna: "Ha sempre cercato di dare il massimo per dimostrare a nostro padre, orfano molto presto e con ben sette fratelli, che anche lui aveva la sua stessa forza di volontà - si legge - Ha studiato come un pazzo laureandosi con il massimo dei voti e senza mai gravare sulla famiglia: ha sempre fatto mille lavori per mantenersi agli studi". Un affetto cristallino, quello di Lisa, che definisce l'uomo particolarmente sensibile.

La famiglia di Giovanni Angiolini

Mauro, padre di Giovanni faceva il tecnico riparatore di elettrodomestici come professione, mentre ora si trova in pensione. La madre Caterina, invece, era impiegata come segretaria. Due, si diceva, le sorelle: la più grande è Stefania, con cui Giovanni si passa vent'anni di differenza, e la seconda è Lisa, che vive a Roma, con un passato da cantante e un presente professionale nell'interior design. C'è poi un quarto fratello, ovvero Paolo anch'esso specializzato in Riabilitazione Ortopedica e Sportiva.

Michelle è la donna giusta?

Una famiglia tutta sua, invece, Giovanni non ce l'ha mai avuta, poiché non ha mai avuto relazioni solide al punto da dicidere di optare per il matrimonio e i figli. Questo nonostante un curriculum sentimentale particolarmente affollato (di ex fidanzate anche famose). Chissà che Michelle, già mamma di tre figlie, non si rivelerà la donna giusta: le foto dei due, immortalati insieme in Sardegna, parlando di una complicità palpabile. Del resto, il desiderio del quarto figlio è sempre stato vivo in lei.