Michelle Hunziker ri(mostra) il lato b come nello spot "Roberta". Il commento di Aurora è da incorniciare

Già nel corso della prima puntata di Michelle Impossible era arrivata una celebrazione del "lato b" di Michelle Hunziker, in ricordo allo spot "Roberta" che la vide protagonista nei panni di giovane modella all'età di appena 17 anni. Ed oggi, a ventisette anni da quel cartellone che provocò più di un torcicollo agli automobilisti di tutta Italia, la conduttrice di origini svizzere ripropone una fotografia che è sulla falsariga di quella dell'epoca. Occasione dello scatto, è il viaggio alle Maldive organizzato con le figlie e due amiche.

Pretesto per sfoggiare un lato b marmoreo, anzi d'acciaio, è la sponsorizzazione del brand di bellezza promosso dalla stessa Michelle. E, in particolare, il suo programma di fitness via social denominato "Iron ciapet". Ed eccole, sullo sfondo di un paradisiaco panorama maldiviano, le sue due ciapet, mitologiche e più scolpite che mai. Dal 1995, sembra non essere passato alcun giorno. Il tempo sembra non esser mai trascorso per il fondoschiena della biondissima showgirl.

Il commento di Aurora Ramazzotti

Da incorniciare il commento di Aurora Ramazzotti, la figlia avuta 21 anni fa dal cantante Eros, che scrive: "Ribadisco che avrei potuto ereditare gli addominali e invece mi accontento dell’alluce valgo". Una autoironia su cui la giovane influencer aveva imbastito anche un breve monologo proprio nella trasmissione della madre. Oltre a lei, circa centomila like ed innumerevoli commenti (estasiati).