Michelle Hunziker mostra il suo terrazzo distrutto dal temporale: "Mai vista una cosa così" (video)

"Ragazzi, in 26 anni che vivo a Milano mai vista una cosa così": questa la didascalia scritta da Michelle Hunziker a corredo del video che ha mostrato ai follower il suo terrazzo completamente distrutto dalla tempesta-temporale della notte scorsa. Aiuole rotte e piante abbattute dalla violenza della perturbazione che intorno alle 4 del mattino si è abbattuta sul capoluogo e su altre zone della Lombardia rendono l'idea della portata dell'evento che ha sconvolto la showgirl come i tantissimi abitanti colpiti dalla pioggia e dal vento fortissimo.

Come Michelle Hunziker, anche Selvaggia Lucarelli ha condiviso lo scenario terribile del terrazzo del suo appartamento dopo la tempesta, mentre Tommaso Zorzi ha raccontato dello spavento che lo ha fatto svegliare nel cuore della notte: "Io sono nato a Milano, non l'ho mai vista così.. Stanotte mi sono svegliato, credevo ci fossero i ladri" ha confidato il conduttore dopo aver mostrato gli oggetti nella sua lavanderia caduti perché spinti dalla forza del vento che ha aperto la finestra.

Di seguito il video pubblicato da Michelle Hunziker

Sono centinaia le chiamate ricevute dai vigili del fuoco nella notte tra il 24 e il 25 luglio. Segnalazioni di tetti scoperchiati, con conseguenti allagamenti per la quantità di pioggia e grandine cadute in un breve lasso di tempo, e molti alberi caduti rientrano nelle conseguenze del nubifragio. La pioggia ha man mano acquistato forza, accompagnata da vento, a velocità impressionante. Le precipitazioni erano talmente forti che creavano una sorta di nebbia nell'aria del capoluogo lombardo. Non si registrano feriti, al momento, ma i danni sono ingenti.