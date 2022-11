Michelle e Tomaso, la cena romantica è la conferma del ritorno dell'amore

Michelle e Tomaso sono tornati ufficialmente insieme. Che la coppia ci stesse riprovando da alcune settimane, forse mesi, era già noto. Ma con gli ultimi contenuti social condivisi da Trussardi possiamo affermare che i due sono tornati ad essere marito e moglie. Ieri, dopo una dolcissima foto che ritrae Michelle con Odino, il loro piccolo levriero italiano, ecco che arrivano gli scatti della cena che si sono concessi al ristornate "Trussardi alla Scala". Una serata solo loro due, più Odino, nella quale è possibile immaginare che non siano mancati momenti di tenerezza tra una portata e un'altra.

Nell'immagine Michelle era vestita con un abito nero, con in vita una cintura, e sorridente guardava in camera con in mano un bicchiere di vino bianco. I segnali del riavvicinamento erano molti, ma con questa foto è stato definitivamente segnato il loro essere tornati una coppia. Il soggiorno sulle Dolomiti per il ponte di Ognissanti è stato probabilmente catartico per i due e forse lì, tra le montagne e la felicità delle loro bambine, hanno capito che insieme possono scrivere un nuovo capitolo della loro storia.

Questo per Michelle è un momento particolarmente felice: presto diventerà nonna per la prima volta, ha ritrovato l'amore per il suo Tomaso, con il karate sta spingendo il suo corpo verso nuovi risultati e sta anche lavorando molto, ultimamente ha viaggiato molto verso la Svizzera dov'è stata chiamata a partecipare a numerosi programmi e anche spot televisivi.