Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è di nuovo amore: merito dei messaggini, ma lui impone dei limiti

Tra le coppie che si separano, una sembrerebbe essersi messa di nuovo insieme. Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker sarebbe tornati insieme. Dopo mesi divisi, durante i quali spesso non si sono neanche parlati molto, ecco che il settimanale Chi afferma, con fermezza, che l'imprenditore e la conduttrice sono di nuovo una famiglia.

A fare il primo passo sarebbe stata Michelle, ma Tomaso non la voleva, agli amici Tomaso confessò "che non gli era nemmeno andata giù l'apparizione - forse un po' forzata, 'televisivamente forzata' - di Michelle e del suo ex Eros Ramazzotti". Michelle però è riuscita, dopo che aveva compreso quanto Trussardi le mancasse, a riaprire il dialogo - essendo sempre molto presente e mandando molti "messaggini" - e adesso sarebbero di nuovo una coppia. Secondo Chi però tra i due al momento sarebbe Tomaso a gestire la relazione imponendo "bocche cucite, stop ai servizi posati per i giornali e all interviste in tv, niente immagini di famiglie allargate: Tomaso pretende concretezza dei sentimenti e un rapporto vero dentro e fuori casa". Che Trussardi non sia un grande amante dei social è evidente, sul suo profilo Instagram condivide solo lo stretto necessario e quindi non è poi così difficile pensare che quanto scritto dal magazine rappresenti la verità dei fatti.

Le foto del settimanale Chi