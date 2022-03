Trussardi e Michelle Hunziker si (re)incontrano alla festa di Celeste: com'è andata

Tanti auguri alla piccola Celeste, figlia di Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker, che proprio oggi, nel giorno della Festa della Donna, compie sette anni. Per l'occasione mamma e papà sono di nuovo insieme attorno al tavolo della torta di compleanno nonostante la separazione annunciata ad inizio gennaio (ed una crisi importante che avrebbe avuto inizio già un anno fa). Segno che, dopo undici anni d'amore, due figli ed un addio, mantenere i rapporti sereni per il bene dei propri bambini non è solo possibile, ma doveroso.

A raccontare la festa, organizzata a Milano, è l'intera famiglia via social. Fotografie e sorrisi tra palloncini e dolci color confetto in una sala addobbata per la secondogenita di Michelle e Tomaso, nonché sorellina di Sole, che invece di anni ne ha otto. Al party è presente anche Aurora Ramazzotti, la sorella maggiore delle due, insieme all'amico del cuore Tommaso Zorzi, conduttore ed ex vincitore del Grande Fratello Vip.

E' lo stesso Tomaso Trussardi ad inquadrare Aurora in un momento in cui entrambi si trovano fuori dal locale a scambiare quattro chiacchiere. Al centro della scena c'è Odino, il levriero di famiglia con cui i due si divertono a scherzare, ma il sottotesto è un altro: e cioè che tra Tomaso ed Aurora i rapporti sono ben distesi, a differenza di quanto i pettegolezzi avevano spifferato nei giorni scorsi. Non è un caso che Goffredo Cerza, fidanzato della ragazza, lavori nell'azienda dei Trussardi.

Radiosa anche mamma Michelle, di ritorno dalle Maldive, dove è andata riposarsi un po' dopo le fatiche dello show "Michelle Impossible" andato in onda in prima serata su Canale 5 (con ottimo risultato di ascolti). Tra i video pubblicati in rete, la vediamo infatti mentre si diverte a ballare con hula hoop.

Infine, il momento della torta. L'intera famiglia è riunita e sorridente dietro la torta di glassa rosa per festeggiare la piccola Celeste.