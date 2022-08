Michelle Hunziker e il riavvicinamento (negato) a Tomaso Trussardi dopo Angiolini

Tutti gli uomini di Michelle Hunziker, potremmo dire parafrasando il titolo del film del 1976 con protagonisti Dustin Hoffman e Robert Redford (ma attenzione non con un'accezione negativa). Due recenti gossip hanno riacceso i riflettori, mai veramente spenti, su Michelle. Prima la fine della storia d'amore estiva con Giovanni Angiolini, informazione al momento non confermata ma la relazione stessa non è mai stata ufficializzata (se non dalle foto dei paparazzi), poi la notizia della gravidanza della sua Aurora.

Proprio intorno a quest'ultima news è strettamente collegato il rumors che vedeva riaccesa la fiamma dell'amore tra Michelle e Eros. La fine della love story con Angiolini è stata direttamente associata all'avvicinamento tra i due ex, ma secondo quanto ricostruisce il settimanale Chi il loro essere così vicini sarebbe dovuto solo alla gravidanza di Aurora: insomma nessun retroscena romantico. Anche perché Eros adesso è single e pensa solo alla musica e al suo prossimo tour.

Per quanto riguarda Giovanni Angiolini, la loro love story era nata poco dopo l'annuncio della separazione da Tomaso Trussardi. Un flirt cresciuto forse troppo in fretta, che in ogni caso non ha avuto seguito e che anzi è stato chiuso in modo "netto".

Michelle e il riavvicinamento con Tomaso Trussardi

Non c'è due senza tre e così ecco che anche Tomaso Trussardi scende in campo. Secondo alcune fonti del magazine, a Ferragosto ci sarebbe stato un tentativo di riavvicinamento con l'ex marito Tomaso Trussardi per trovare punti di equilibrio insieme, ma per il momento per Tomaso non se ne parla, malgrado sia un papà presente per le figlie Celeste e Sole. La rottura è stata molto dura e forse il fidanzamento lampo di Michelle con Giovanni non ha giovato particolarmente al rapporto tra i due. Anche Tomaso, che sembrerebbe essere corteggiatissimo, al momento si dedica solo al lavoro e alle figlie: non c'è spazio per l'amore di una donna nella sua vita adesso (anche se con Ariadna Romero sembrerebbe esserci stato un avvicinamento che ha portato ad una "bella conoscenza"; lei è l'ex compagna di Pierpaolo Pretelli).