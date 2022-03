Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme, giornata in famiglia: con loro anche Giovanni Angiolini?

Colpo di scena nell'affaire Hunziker-Trussardi. Dopo la separazione, che si è portata dietro qualche dissapore mal celato, e gli insistenti rumors che vorrebbero la conduttrice accanto a un altro uomo - l'ex gieffino Giovanni Angiolini - Michelle e Tomaso sono tornati a farsi vedere insieme in pubblico, e ovviamente anche sui social. L'imprenditore, appassionato di auto, ha organizzato a Bergamo un evento di macchine da corsa e tra gli ospiti c'era proprio l'ex moglie insieme alle loro due figlie, Sole e Celeste, ma anche Aurora Ramazzotti, che è arrivata accompagnata dal fidanzato Goffredo Cerza. Insomma una bella giornata in famiglia, in onore dei 'vecchi tempi', che dimostra come i rapporti tra i due sono più che distesi.

Durante il meeting Michelle, seduta tra le prime file della platea, ha tenuto in braccio Odino - il levriero di Tomaso, che adora - poi c'è stato il pranzo stellato, preparato da Canavacciuolo insieme ad altri importanti chef, tra cui Enrico Bartolini, infine tutti a guardare la corsa sulla pista, mentre Aurora e Goffredo hanno provato i go kart. Nel tardo pomeriggio, finito l'evento, la famiglia al completo si è riunita a casa di Trussardi e a vedere le loro storie Instagram sembra non essere cambiato nulla.

C'era anche Giovanni Angiolini?

Michelle e Tomaso sono riusciti a mantenere un rapporto sereno per le loro figlie ma anche per rispetto degli anni trascorsi insieme, che non possono essere cancellati e resteranno sempre un capitolo fondamentale nella vita di entrambi. Adesso, però, hanno preso strade diverse e su quella della conduttrice sembra esserci un nuovo compagno. Giovanni Angiolini, ex gieffino e medico, è stato beccato più volte in dolce compagnia di Michelle e ascoltando bene una delle storie pubblicate da lei proprio all'evento di Tomaso, si sente dire alla figlia Aurora, in procinto di fare un giro sul go kart: "Mentre tutti vanno in pista con Ferrari e Lamborghini, qui abbiamo Auri sui kart. C'è anche Goffo e il papà di Goffo. Ragazzi, per qualunque cosa abbiamo un ortopedico qua". Angiolini, medico specializzato in ortopedia, proprio un anno fa ha aperto uno studio ortopedico ad Olbia. Non è difficile fare uno più uno e pensare che Michelle Hunziker stesse parlando proprio di lui. Tra le storie non compare mai e nemmeno sul suo profilo ci sono tracce di questa giornata, ma è possibile che insieme a loro ci fosse anche lui. Prima prova di famiglia allargata?