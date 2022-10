Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme per la figlia Sole: le foto della festa

Un riavvicinamento? Forse. Di sicuro Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno organizzato la festa di compleanno per la loro Sole insieme. Se poi tra i due si stia riaccendendo la fiamma dell'amore al momento non è dato saperlo, ma già vedere i due di nuovo insieme in una foto, con le figlie, e vedere che questa foto è stata ricondivisa da Trussardi sul suo profilo Instagram è un grande passo in avanti. Per mesi e mesi si è parlato di un rapporto un po' teso tra i due, ma adesso qualcosa sembra essere cambiato.

Su Chi, la scorsa settimana, sono state pubblicate le foto di Trussardi che entrava in casa Hunziker e ci rimaneva a dormire e ieri sera, 10 ottobre, i due hanno festeggiato insieme il compleanno di Sole che ha compiuto 9 anni. Palloncini colorati, una torta a tre piani e tanta felicità.

Alla foto, condivisa nelle storie, si aggiunge quella condivisa come post che ritrae Michelle con Sole. Ciò che incuriosisce è la didascalia: "Il sole nel cuore... Ti amo amore mio. Auguri", a questa dolce dedica va ad aggiungersi il tag a Tomaso Trussardi. Un altro gesto che prova sicuramente una serenità riacquisita ma che potrebbe nascondere anche un tentativo di Michelle di dimostrare all'ex che adesso qualcosa è cambiato.