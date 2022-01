Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi in una serie tv come i Ferragnez? "Ce lo hanno chiesto"

Lei è una delle showgirl più apprezzata della tv italiana con un seguito social di oltre 5 milioni di utenti; il marito un imprenditore conosciuto in tutto il mondo quale erede di un brand tra i simboli del made in Italy: insieme, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, hanno costruito una famiglia affiatata e complice, composta dalle due figlie Sole e Celeste, dalla primogenita di Michelle, Aurora Ramazzotti, dalla nonna Ineke e pure dai cagnolini Leone e Odino. Gli elementi per realizzare un perfetto reality famigliare in stile The Feragnez ci sarebbero tutti e la proposta è anche stata avanzata ai papabili protagonisti, ma pare sia una possibilità destinata a restare solo un’idea irrealizzabile.

“In realtà ce lo hanno chiesto tantissimi anni fa, ma noi non abbiamo, come dire, questa dimestichezza” ha confidato Michelle Hunziker al settimanale Chi. Commentando la serie tv sulla famiglia di Chiara Ferragni e Fedez: “Trovo sia molto divertente la serie che hanno fatto loro ma non è da tutti stare davanti alla telecamera 24 ore su 24. E una cosa così o la fai mettendoci tutto, altrimenti è finita” ha aggiunto, rimarcando poi le differenze tra lei e il marito e la coppia più social che ci sia: “Loro sono stati molto bravi, noi non abbiamo questa natura. Io poi magari sono abituata, ma Tomaso no”.

Tomaso Trussardi conduttore tv

In realtà qualche approccio con il mezzo televisivo Tomaso Trussardi lo ha iniziato già da un po’ con la conduzione di un programma dedicato ai motori, sul canale Motor Trend. “Il suo è un programma molto di nicchia e lui è bravissimo, super competente in quella materia, la mastica da quando è nato” ha affermato Michelle parlando del marito che, dal canto suo, di recente aveva commentato lui stesso la possibilità di rendersi protagonista di una serie sulla sua, sulla loro quotidianità. “Fedez e Chiara Ferragni hanno fatto un percorso coerente con la loro storia: sono i nuovi Kardashian italiani” le parole dell’imprenditore: “Noi non siamo quella cosa lì”.