Michelle Hunziker sulla separazione da Tomaso Trussardi: "Capita di perdersi"

Donna realizzata come showgirl e imprenditrice, madre di tre splendide figlie e adesso anche nonna: Michelle Hunziker ha parlato di ogni aspetto della sua vita nell'ultima intervista a F dove uno spazio importante è stato dedicato al nipotino Cesare Augusto e alla felicità che la primogenita Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza le ha regalato a 46 anni.

Ma anche la sua vita sentimentale è stata tema di discussione. Oggi Michelle Hunziker è single e per quanto sia trascorso del tempo, la separazione da Tomaso Trussardi resta una questione profondamente delicata. "Sono del segno dell’Acquario, consapevole che le cose certe volte prendono pieghe che vanno al di là della tua volontà", ha detto parlando di come abbia affrontato questo momento: "Serve elasticità emotiva per accettarlo e adattarsi, anche per il proprio bene. Quando due compagni salgono su due macchine diverse, se vanno alla stessa velocità va tutto bene, ma se uno accelera alla prima curva chi resta indietro non vede più l’altro. Capita di perdersi(...)".

"Per tutte le mie figlie il padre resta un principe"

L'argomento ha portato a parlare delle sue figlie. Sole e Celeste, nate dall'amore per Tomaso Trussardi, ma anche Aurora, figlia di Eros Ramazzotti, hanno vissuto con lei e come lei il dolore della fine della storia dei loro genitori. A questo proposito Michelle Hunziker ha spiegato quanto ritenga importante approcciarsi in maniera sincera con i figli in un momento così importante.

"I bambini sono più intelligenti emotivamente degli adulti, sono puri, e tutte le cose non dette gli arrivano. Quindi bisogna essere sinceri: quando arriva il momento in cui ti rendi conto che la coppia amorosa non può più andare avanti, resta quella genitoriale e ai bambini spieghi che l’amore per loro va oltre e che la famiglia resterà per sempre", ha raccontato: "Ogni volta che vado a mangiare con Tomaso o Eros i giornali scrivono “ritorno di fiamma”. Invece è semplicemente la volontà di far vivere ai figli ciò che gli spetta, due genitori che vanno d’accordo e fanno progetti da famiglia. Se hai scelto una persona come padre dei tuoi figli, farà parte della tua vita e gli vorrai bene per sempre".

E sulla quotidianità dei figli, prima riempita dalla presenza di entrambi i genitori e poi interrotta: "Chi arriva a separarsi aveva sicuramente una quotidianità non semplice da gestire insieme", ha detto a proposito della mancanza che inevitabilmente li addolora: "In ogni caso, dire che le mie figlie non hanno sofferto per la separazione sarebbe falso. Sono figlia di separati anche io, e so bene che è un dolore immenso. Come so che non si smette mai di sperare, fino all’ultimo giorno della nostra vita, che mamma e papà tornino insieme. Tanto che, se fosse ancora in vita mio papà, nonostante sappia benissimo che mia mamma ha fatto strabene a lasciarlo perché era alcolizzato, sognerei ancora che se lo riprendesse. Ma conta anche come ti separi. Le mie figlie le ho accompagnate, per tutte loro il padre resta un principe".

E sulla fine del matrimonio di Francesco Totti e la sua amica Ilary Blasy: "Ilary è stata brava, non ha mai detto una parola, e per questo non sarò certo io a commentare la fine del suo matrimonio", si è limitata a dire Michelle che oggi non sente la mancanza di un uomo al suo fianco: "L'amore ha molte forme e in questo periodo ne ricevo e do talmente tanto che mi sento sazia", ha concluso, "Ma non escludo che mi possa ricapitare anche quello di coppia: vedo gente innamorarsi a tutte le età".