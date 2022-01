Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si separano: la nota ufficiale della coppia

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono lasciati e si separano. Dopo settimane di pettegolezzi, la coppia decide di ufficializzarlo con una nota diffusa alla stampa. "Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine", assicurano la showgirl e l'imprenditore, genitori di Celeste e Sole.

"La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato - si legge ancora nel comunicato stampa - Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso''. Massimo riserbo dunque sulle ragioni che hanno portato i due alla tanto sofferta decisione, i motivi della rottura restano privati. Nessun dettaglio aggiunto sui rispettivi profili Instagram, dove sono immortalati esclusivamente momenti di spensieratezza e di lavoro, da parte di entrambi.

La storia d'amore tra la conduttrice e l'imprenditore, figlio di Nicola, fondatore dell'omonima casa di moda, andava avanti dal 2011. Poi, il 10 ottobre del 2013 è nata la prima figlia, Sole, a cui è seguito l'arrivo di Celeste, l'8 marzo 2015. Le nozze sono state celebrate invece il 10 ottobre 2014. I due vivevano insieme a Bergamo.

Com'è iniziata la crisi

Le voci di crisi andavano avanti dal periodo di Natale, quando i settimanali di cronaca rosa hanno cominciato a seminare indizi circa la presunta crisi di coppia. Ad alimentare i sospetti, in particolare, la vacanza da "single" di lei in montagna a San Cassiano, in provincia di Bolzano, con Serena Autieri, collega e sua inseparabile amica. Nessuna traccia del marito in quelle giornate di spensieratezza: pare infatti che il 38enne abbia raggiunto la moglie e le figlie solamente nella notte di Capodanno.

A luglio il decimo anniversario di matrimonio, ancora celebrato con complicità e romanticismo, poi qualcosa è andato storto. Ad agosto le prime voci di crisi, smentite con forza da foto di coppia pubblicate via social, vera e propria agenzia di stampa, ormai, per i volti noti. Se già all'epoca le cose stavano andando male e i due volevano solo gettare fumo sui pettegolezzi, non è dato sapere. Di certo che c'è poi qualcosa ha davvero smesso di funzionare. Ed oggi la coppia si separa.