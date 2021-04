Michelle Hunziker festeggia il marito Tomaso Trussardi con una dolce sorpresa: il romantico video

Oggi, 6 aprile, Tomaso Trussardi compie 38 anni e Michelle Hunziker ha condiviso con i follower il romantico gesto con cui ha colto di sorpresa il suo adorato marito. Intonando per lui il più classico dei ‘tanti auguri’, la showgirl lo ha raggiunto su una splendida terrazza mentre era intento ad ammirare il suggestivo panorama di Bergamo. In mano, una rosa rossa: "38 anni, mi stai raggiungendo", ha esclamato Michelle facendo riferimento alla differenza di età tra loro (lei ha 44 anni). “Invecchiare è l'unico modo per non morire”, l’ironica replica dell’uomo, lusingato dal pensiero della moglie che ha ringraziato con un bacio ontano dall'obiettivo del cellulare.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi fanno coppia da 10 anni e hanno due figlie, Sole e Celeste, frutto di un amore forte e solido come il primo giorno.

Tomaso Trussardi compie gli anni: gli auguri di Aurora Ramazzotti

Tomaso Trussardi ha uno splendido rapporto anche con Aurora Ramazzotti, la figlia che Michelle Hunziker ha avuto da Eros e che con una storia Instagram ha inviato gli auguri al padre delle sue sorelline: "Auguri Maso stamo sempre a magnà", ha scritto a corredo di due foto che li mostrano insieme.