Michelle e Tomaso, la seconda luna di miele sulle Dolomiti: l'amore è tornato

Che Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi avessero trascorso il ponte di Ognissanti sulle Dolomiti insieme non era un segreto. Una seconda luna di miele per celebrare il ritorno dell'amore e la ricostruzione della loro famiglia. Ma ecco che Diva e Donna ha pubblicato in esclusiva le foto di quei giorni magici che hanno sancito definitivamente la loro nuova unione.

Michelle al settimanale tedesco Bunte ha confessato che sì "tutto è possibile in amore, anche l'impossibile può succedere. Ora ho 45 anni e so che il bianco e nero non esiste". E ancora: "Le persone emotivamente intelligenti sanno quanto sia importante avvicinarsi l'un l'altro in amore", ha aggiunto ancora la showgirl che sul suo matrimonio ha aggiunto: "E certo mi è sfuggito qualcosa nel mio matrimonio, altrimenti non ci saremmo lasciati . La vita coniugale non significa che la persona che ti sta accanto ti appartenga e che è ovvio che ci sia. No, devi fare qualcosa di buono per te stesso ogni giorno".

A completare il quadro della situazione l'intervista di Trussardi in cui, oltre ad affermare che Giovanni Angiolini non sia "un uomo perbene", ha lanciato un amo affermando che lui e "Michelle siamo vicini come genitori e stiamo cercando di costruire un rapporto sereno per le nostre figlie". Insomma non una conferma effettiva (a parole), ma comunque un inizio che lascia ben sperare, anche perché le foto che li mostrano insieme sulle Dolomiti raccontano ben altro.

Michelle e Tomaso sulle Dolomiti, la foto del settimanale Diva e Donna