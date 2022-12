Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si lasciano di nuovo. Il tentativo di riappacificazione è fallito

Si sa, le minestre riscaldate non funzionao mai, soprattutto in amore ed è stato così anche per Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. La coppia formata dalla showgirl italo-svizzera e l'imprenditore bergamasco è finita dopo un recente tentativo di riavvicinamento andato a male. I due, infatti, avevano tentato di mettere le pezze a un rapporto ormai agli sgoccioli per cercare di salvare in qualche modo la loro famiglia ma non è servito a nulla perché i due, secondo le indiscredizoni del settimanale Chi, sarebbero di nuovo single.

La coppia, dopo un lungo periodo di separazione e un flirt di Michelle con Giovanni Angiolini durato qualche mese, aveva cercato di diventare di nuovo una famiglia tra vacanze in montagna, cene romantiche e momenti intimi vissuti insieme. Questa volta, però, Michelle e Tommaso, che condividono due bambine Sole di 9 anni e Celeste di 7, si erano imposti nuove condizioni e regole per evitare di cadere negli stessi errori di coppia ma, purtroppo, in certi casi nemmeno cambiare il copione di una storia riesce a salvare l'insalvabile.

Tomaso, infatti, è stato avvistato da solo, seduto al tavolo di un bar con le mani sugli occhi e un'espressione decisamente pensierosa. Il suo tentativo di tornare insieme a Michelle, infatti, non è andato a buon fine e sembra che l'imprenditore non la stia vivendo benissimo. Il 39enne, inoltre, è stato l'unico a non aver partecipato all'ultimo grande evento di famiglia Hunziker-Ramazzotti-Trussardi in Svizzera, dove Michelle insieme ad Aurora Ramazzotti, il suo compagno Goffredo Cerza e le due bimbe Celeste e Sole sono andati insieme alla clinica dei vip di Lugano dove Aurora, primogenita di Michelle, partorirà a breve.

Un momento di famiglia mancato che parla da solo, così come il volto di Tomaso e quello di Michelle che, questa volta, dovranno dirsi addio per sempre.