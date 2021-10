Michelle Hunziker torna a casa dal marito dopo un mese, ecco cos'è successo

Michelle Hunziker torna a casa dal marito dopo un mese. Come avranno notato i follower di Instagram più assidui, infatti, negli ultimi tempi la showgirl si immortalava spesso a Roma e molto poco nella casa di Bergamo in cui vive al fianco dell'imprenditore Tomaso Trussardi e delle figlie Celeste e Sole. Il motivo è presto spiegato, ad indagare sulla sua "assenza giustificata" è stato infatti il magazine Chi nel numero in edicola questa settimana.

Torna a casa

Come mai Michelle non era più a casa? Le ragioni sono da ricercare nella "vita romana" della conduttrice. Già perché per un mese intero la 44enne ha abitato a Roma per ragioni professionali. Proprio nella Capitale, infatti, si sono tenute le registrazioni della nuova edizione di All Together Now, lo show di sfide canore che tornerà presto in onda su Canale 5. Insomma, nessuna crisi a quanto pare: la donna stava semplicemente ultimando le riprese della trasmissione.

Le voci di crisi

Vengono così messe a tacere, ancor prima che nascano, voci di presunta maretta tra Mich e Tomaso. I rumors a tal proposito si erano diffusi lo scorso agosto, per poi essere smentiti immediatamente da lei: "Sono vaccinata anche contro il gossip, non solo contro il coronavirus", aveva replicato con la consueta ironia. A dare il là ai pettegolezzi era stata la scomparsa dal suo dito dell’anello con il rubino che indossa dal giorno del matrimonio, mancanza spiegata da Michelle con un romantico dettaglio che vale più di mille concetti: "L’anello che indosso ora è sempre un regalo di Tomaso".

Insomma, l'amore continua, in barba alle malelingue. Legati dal 2011, la storia d'amore tra la conduttrice e l'imprenditore è stata coronata nel 2014 con il matrimonio ma soprattutto con l'arrivo di Sole e Celeste, le due figlie della coppia.

Torna "All together now" (con una novità)

Ed anche il versante professionale prosegue a gonfie vele. basti pensare ad una novità che vedremo all'interno di All Together Now: è stata realizzata una puntata con bambini cantanti che andrà in onda la sera di Natale. Un vero e proprio inedito.