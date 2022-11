Michelle Hunziker spacca una tavoletta di legno in diretta tv: il video

Michelle Hunziker è stata ospite di un programma tedesco per raccogliere fondi a favore di Doppia Difesa, la fondazione che aiuta le vittime di discriminazioni, abusi e violenze fondata proprio da Michelle con Giulia Bongiorno. Per guadagnare il premio Michelle ha portato in tv il Kyokushinkai, l'arte marziale che ha iniziato a praticare su consiglio di Eros Ramazzotti.

Hunziker ha dovuto spezzare una tavoletta di legno, mettere alla prova la sua velocità di reazione schiacciando con calci o pugni i sensori che si illuminavano di rosso, è rimasta molto soddisfatta del risultato che ha ottenuto e infatti su Instagram ha scritto: "Tra varie sfide di reazione, velocità e puntare giusto sugli altri... Ce l'ho fatta! A parte il divertimento, per il me il percorso di autodifesa è un cammino al quale tengo molto". Con lei ha partecipato anche una bambina che Michelle definisce "la mia piccola campionessa di Shotokan (uno degli stili moderni del karate giapponese)".

Michelle non ha mai tenuto nascosto quanto il karate sia stato fondamentale per la sua crescita e stabilità emotiva, l'ha aiutata anche a scaricare la tensione e la rabbia accumulata quando lei e Tomaso Trussardi si sono separati (anche se adesso l'amore tra i due sembra essere sbocciato di nuovo). A maggio Michelle si era messa alla prova con un esame di karate che è andato molto bene ed ha ottenuto così la cintura blu e in quell'occasione ringraziò di nuovo l'ex marito per averle fatto conoscere i suoi due Senpai.