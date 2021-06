Michelle Hunziker, vacanza in barca con le amiche (e chef personale a bordo)

La showgirl è salpata per le isole Eolie a bordo di un catamarano. Una settimana tutta per lei e le sue 'partner in crime'

L'estate di Michelle Hunziker inizia con una vacanza tutta al femminile e all'insegna del divertimento. La conduttrice è partita qualche giorno fa per la Sicilia insieme alle tre amiche del cuore con cui non vedeva l'ora di trascorrere un po' di tempo lontana da tutto e tutti, marito e figlie compresi (ogni tanto ci vuole).

L'allegra crew è salpata per le isole Eolie a bordo di un catamarano. Lipari, Salina, Stromboli, Alicudi, fino alla modaiola Panarea: le quattro amiche non se ne stanno perdendo una e ogni occasione è buona per ridere a crepapelle. Bagni in mare aperto, tintarella, chiacchiere e un po' di sana goliardia, la sera invece scendono sulla terraferma per cenare nei ristoranti più chic.

Chef a bordo

In barca con loro lo skipper ma anche uno chef personale sempre pronto a preparare ottimi pranzetti e aperitivi, tutto rigorosamente a base di pesce freschissimo. Una settimana da sogno per Michelle, che ha davanti ancora due abbondanti mesi di relax prima di tornare al lavoro. Mistero sulle prossime mete, che certamente raggiungerà con la famiglia, anche se uno dei suoi ultimi post su Instagram parla chiaro: "Arruffata, piena di sale e felice come una bimba! Il paese più bello del mondo è l'Italia punto è basta". Come darle torto?

Le foto pubblicate da Michelle Hunziker in vacanza con le amiche