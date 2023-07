Michelle Hunziker prima vacanza da nonna: la foto con le le figlie, il nipote e anche il genero

Una vacanza in famiglia, una vacanza in cui Michelle Hunziker si dividerà tra l'essere madre e nonna. Per la prima volta infatti la conduttrice partirà per qualche giorno in compagnia delle tre figlie Celeste, Sole e Aurora, al nipotino Cesare Augusto e anche con il genero Goffredo Cerza. Sarà un'esperienza nuova per la famiglia che da soli pochi mesi ha accolto il piccolino di casa con grande entusiasmo.

Sicuramente sarà una vacanza all'insegna del relax e della condivisione: chissà se tutti insieme torneranno proprio in Sardegna dove l'anno scorso Aurora scoprì di essere in dolce attesa oppure se hanno scelto una meta più esotica ma comunque non troppo estrema. Di certo al momento c'è solo che i sei prenderanno l'aereo e questa per "banano" (il soprannome dato al piccolo) sarà la prima volta in volo. Aurora, tramite alcune storie Instagram, ha mostrato che lo trasporta con un marsupio porta bebè e che Cesare sarebbe anche bravissimo, se non fosse per un piccolo dettaglio: dorme senza problemi ma solo se Aurora cammina, se invece si siede inizia a piangere.