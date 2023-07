Aurora e Goffredo in vacanza in Sardegna con Michelle: l'anno scorso lì hanno scoperto della gravidanza

Michelle Hunziker è partita per una vacanza di famiglia. Oltre alle figlie, al nipote Cesare Augusto e a Goffredo Cerza, il suo genero, c'è anche Tommaso Zorzi, uno dei migliori amici di Aurora Ramazzotti. La famiglia ieri è salita su un volo, era il primo viaggio in aereo di Cesare, e come ha mostrato Aurora sui social il piccolo è stato bravissimo e ha sempre dormito.

La Sardegna non è una scelta a caso, proprio lì l'anno scorso Ramazzotti ha scoperto di essere incinta e in quel momento era in vacanza con la madre. Un modo, forse, per tornare nel luogo dove tutto è cambiato.

La presenza di Zorzi non è da sottovalutare, lui e Aurora sono molto legati e questo è un modo per lo "zio" per trascorrere del tempo con il piccolo di casa. Ma tra un bagno, una passeggiata sulla spiaggia e il caldo, Michelle non si dimentica la forma fisica e così con Tommaso hanno deciso di allenarsi di prima mattina.