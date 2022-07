Michelle e le figlie in vacanza con "l'unico" uomo di famiglia: Goffredo Cerza

Sole, mare e famiglia. Michelle Hunziker si è ritagliata del tempo di qualità con le sue bambine: Aurora, Sole e Celeste. Le quattro donne erano accompagnate dall'unico, o meglio confermato, uomo della loro vita: Goffredo Cerza, il fidanzato di Auri.

A Porto Cervo, in provincia di Sassari, la comitiva si è regalata del relax tra passeggiate sulla battigia, giochi in mare e coccole. Il settimanale Chi, che ha pubblicato le foto della famiglia al mare, ha lasciato intendere che forse una sesta persona potrebbe averli raggiunti, alla fine si trovavano in Sardegna, regione di Giovanni Angiolini.

Goffredo e Aurora: la storia d'amore

Goffredo e Auri sono insieme da cinque anni: galeotta fu un'amica comune, Sara Daniele. Particolarmente amato da mamma Michelle, infatti sono spesso insieme, Goffredo si è laureato in ingegneria elettrica a Londra e lavora come marketing manager e business analyst a Milano. Il loro primo incontro risale al 2017 a Londra, dopo l'incontro è scattata la scintilla. Spesso i due condividono le foto e i momenti che trascorrono insieme sui social, ma entrambi sono molto riservati e quindi le informazioni sulla loro relazione non sono moltissime, anche se dalle foto di Chi si può notare una forte chimica.

Foto dal settimanale Chi