Michelle Hunziker, in versione splendida nonna, si racconta a Verissimo

Michelle Hunziker sarà ospite di Verissimo. L'intervista della conduttrice andrà in onda la domenica di Pasqua e sarà l'occasione per Michelle di parlare del suo nipotino, della sua condizione di neo nonna e probabilmente anche di questioni amorose. Oltre a lei saranno nello studio di Silvia Toffanin Arisa e Raimondo Todaro, Pupo con la figlia Clara, Eleonora Abbagnato e Orietta Berti.

Michelle Hunziker nonna innamorata

Fierissima di essere nonna, nei giorni scorsi ha anche lanciato un appello a tutti i 'nonni giovani d'Italia' che però si vergognano a dire di avere già dei nipoti. "La nonnitudine non è legata all'età" ha dichiarato a gran voce Hunziker spingendo i suoi 'colleghi nonni' a uscire allo scoperto.

La felicità è ben evidente negli occhi di Michelle, Cesare Augusto, il bambino di Aurora e Goffredo Cerza, è un po' come se fosse anche figlio suo, come aveva detto scherzando la stessa Ramazzotti quando ancora era incinta. Nella sua casa di Milano, dove vive con le figlie Sole e Celeste, ha una stanza allestita per Cesare con culla, fasciatoio e tutto l'occorrente per ogni evenienza. Come ha mostrato su Instagram anche i suoi cani sono felici di vegliare sul bebè e vigili girano intorno alla culla mentre Cesare riposa.

Michelle Hunziker single?

Non potranno mancare, tra un aneddoto sul nipote e uno su Striscia la Notizia (di cui è tornata recentemente al timone insieme a Gerry Scotti, ndr), le domande sulla sua situazione sentimentale. Se da una parte la storia con Eros è ormai evidente che non possa ricominciare, anche perché adesso è felicemente fidanzato con Dalila Gelsomino 25 anni più giovane di lui, in molti si chiedono se con Tomaso Trussardi invece ci sia ancora qualche possibilità.

A riaccendere la speranza di molti loro fan è stata la partecipazione di Michelle al compleanno di Trussardi, organizzato in una villa a Bergamo Alta. Una scelta forse legata alla felicità delle figlie, Sole e Celeste, ma che comunque fa sognare... Chissà se nel salotto di Toffanin, Michelle svelerà le sue carte.