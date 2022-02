Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si baciano dopo vent'anni. Il video

Un bacio in diretta televisiva a vent'anni dalla fine della storia d'amore. Ieri sera Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si sono baciati in occasione della prima puntata dello show Michelle Impossible. Un modo per confermare al pubblico la serenità dei rapporti tra ex, all'indomani dell'addio di lei all'imprenditore Tomaso Trussardi.

Sola sul palco, Michelle ha intonato la canzone "Più bella cosa", per poi accogliere l'ex sulla scena, arrivato invece cantanto "Fuoco nel fuoco", altro brano dedicato alla donna. Ma cosa c'è tra loro, al netto dei pettegolezzi? "Siamo amici. Siamo qui per coronare quest'amicizia, in modo tale che da domani non scrivano più che stiamo insieme". La figlia Aurora, vent'anni, è "la cosa più bella che abbiamo fatto". E c'è lei a fare il tifo da casa.